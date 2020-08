Eric Garcia obre la porta al seu retorn al Camp Nou

Èric Garcia va escrivint les pàgines d’una carrera on de moment, la història recorda per sobre aquella de Gerard Piqué. Després de 9 anys a la Masia, el central de Martorell va marxar el 2017 cap a Manchester, tal com havia fet Gerard Piqué el 2004. Garcia però, va fitxar pel Manchester City, a diferència de Piqué, qui va vestir el vermell del Manchester United quatre anys abans de tornar al Camp Nou per triomfar. Ara, Èric Garcia és cada cop més a prop de tornar a Barcelona tres anys després, per tal d’intentar fer-se un lloc a l’eix de la defensa barcelonista.

En la prèvia del partit de vuitens de final de la Champions del City contra el Madrid, Pep Guardiola va admetre que el defensa català ha decidit no renovar el contracte amb el club anglès, que finalitza l’estiu del 2021 perquè “vol jugar a un altre equip. L’Èric Garcia ens ha anunciat que no vol renovar el seu contracte amb el Manchester City” va dir el tècnic de Santpedor, qui l’ha fet debutar tant a la Premier League. El City, que portava mesos parlant amb Garcia sobre el seu futur i sabia que aquest tenia ofertes, està llest per negociar la sortida del jugador, qui prioritza el retorn a un Barça que té la seva carpeta sobre la taula.

La sortida de García el 2017, juntament amb Jordi Mboula, qui ara és a l’Osca després de no triomfar al Mònaco, va obrir la capsa de Pandora a una Masia que veia com els seus millors jugadors marxaven en considerar que tindrien més oportunitats lluny de casa. Ara, Garcia vol tornar i el Barça vol recuperar un central que sap que no tindria gaire competència per tal d’acabar tenint minuts. La parella central intocable és aquella formada per Gerard Piqué, de 33 anys, i Clement Lenglet. Però després, el Barça vol vendre Todibo i trobar una sortida a Umtiti, un jugador marcat per les lesions. L’uruguaià Ronald Araujo, qui ja porta dos anys al filial, seria el quart central en espera de si rep alguna oferta per marxar d’un Barça que necessita vendre primer, pagar una xifra d’entre 20 i 25 milions pel futbolista de 19 anys. Curiosament, les negociacions s’hauran de fet amb un dels ídols d’infància de Garcia, Carles Puyol, qui li fa de representant juntament amb Iván de la Peña.

Arthur, llest per negociar

El Barça haurà de començar a negoviar per Garcia just quan encara té pendent la carpeta d’Arthur Melo. El migccampista brasiler, qui porta una dies al Brasil negant-se a tornar a Barcelona, finalment ho farà per negociar la seva sortida del club. El Barça i la Juve van pactar un intercanvi de jugadors, segons el qual Arthur anirà a Itàlia un cop acabi la Champions i Miralem Pjanic, al Barça. Però Arthur, a diferència de Pjanic, s’ha negat a seguir jugant amb el seu actual club i vol negociar marxar a la Juve ara mateix. El c,ub l’ha amenaçat amb una multa pel seu comportament.