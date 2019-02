El Girona es fa més gran que mai i guanya al Santiago Bernabéu (1-2)

Com per art de màgia, el Girona ha renascut al Santiago Bernabéu per escriure una de les pàgines més brillants de la seva curta història a Primera Divisió, i ha guanyat al Madrid (1-2) trencant una dinàmica que el començava a angoixar. Els gols de Stuani i Portu han capgirat el gol inicial de Casemiro i han estat una picada d’ullet a la victòria gironina contra els blancs del curs passat, on els dos davanters també van ser protagonistes d’una remuntada. Amb aquest triomf, els gironins allunyen el descens a quatre punts i deixen enrere tretze partits i deu jornades sense guanyar.

Disposat a explotar encara més els recursos d’una plantilla limitada quant a efectius, però amb capacitat per fer front a totes les urgències, Eusebio ha sorprès amb un cop d’efecte a la pissarra, dibuixant un atrevit 4-1-4-1 tenint en compte tot el que comporta jugar al Santiago Bernabéu i contra el Madrid. Però com que aquest Girona no té cap mena de por, encara que passi pel seu pitjor moment dels últims anys, ha volgut buscar les esquenes d’Odriozola i Marcelo, els laterals blancs. Incrustat Douglas com a pivot defensiu per darrere de Pere Pons i Àlex Granell, Porro ha avançat línies deixant Ramalho al lateral i s’ha situat com a interior dret, obligant al canvi de banda de Portu, que ha passat a l’esquerre i s’ha fet un fart d’obrir el camp. Posats a caure, els gironins ho faran amb el cap ben alt. I Eusebio, amb els seus ideals.

I això que els de Solari han fet una pressió molt avançada, dificultant en excés la sortida de pilota d’un Girona atrevit a contra colpejar i trobar petits espais per on fer mal. Amb molts metres per córrer entre la defensa del Madrid i Courtois, cada connexió blanc-i-vermella ha estat una oportunitat per buscar les pessigolles de Ramos i Varane, infranquejables a l’eix defensiu i que s’han vist amb problemes per lligar en curt Stuani. A còpia de qualitat els blancs s’han apoderat del domini del partit, fent recular els d’Eusebio, que han vist com Bounou ha desviat una jugada individual de Lucas Vázquez. La resposta ha estat imminent, sent la millor mostra de com volia protegir-se el Girona: atacant. El xut de Stuani, però, ha trobat les mans de Courtois.

Quan mires als ulls a tot un Madrid, és inevitable cometre algun error. I el Girona l’ha comès, perquè no ha estat contundent quan ha tocat refusar un córner aparentment sense perill, que ha acabat amb una rematada de Casemiro al fons de la xarxa. El mal defensiu no és cap novetat, perquè fa disset partits consecutius que no manté la seva porteria a zero. Fins i tot Benzema, que no ha arribat pels pèls a una centrada d’Odriozola, s’ha trobat sol a l’àrea petita i ha perdonat el segon.

Aferrats als contraatacs i a la superioritat numèrica que s’ha generat al mig del camp, el Girona ha insistit i Àlex Granell ha disposat d’una gran oportunitat per empatar, però el seu llançament, des de la frontal de l’àrea, ha marxat fregant el pal. Frenats els atacs del Madrid i amb Douglas exercint de boia entre la defensa i l’atac, el brasiler ha protagonitzat alguna excursió perillosa a tres quarts de camp, però en el moment decisiu, sempre ha fallat alguna cosa. Sobretot una assistència a Stuani, en clar fora de joc, just després d’un gol anul·lat a Marcelo, també avançat. Els petits detalls, últimament, tampoc semblen disposats a col·laborar.

Remuntada gironina

Al descans, Eusebio ha continuat canviant coses i ha fet una doble substitució: Aleix Garcia i Lozano han entrat per Pere Pons i Pedro Porro. Del 4-1-4-1 s’ha passat al 4-3-3, amb Portu a la dreta, Lozano a l’esquerra i Granell i Aleix –una mica més avançat- fent un triangle amb Douglas al mig del camp. El Madrid, però, no n’ha fet ni cas, i Benzema ha gaudit de dues ocasions consecutives per ampliar la diferència. El Girona ha patit, però ha tingut el do de saber anar amunt i esmunyir-se del potencial blanc.

Sota una energia descomunal, Lozano i Aleix Garcia han perdonat l’empat de manera inexplicable però ha estat qüestió de temps. L’hondureny, amb un cop de cap, ha fet lluir Courtois, que ha deixat la pilota morta a l’interior de l’àrea petita i la porteria buida. Aleix només l’havia d’empentar, però ha volgut assegurar tant que l’ha enviat a la tercera graderia. Però el que ells no han sabut fer, ho ha fet Stuani, que ha rematat al pal una centrada de Porro i el refús l’ha tret amb la mà Ramos, que ha fet penal. L’uruguaià, que no els falla, ha silenciat l’estadi a falta de vint-i-cinc minuts.

Encomanat a Vinicius i a Bale, al Madrid, que veu la Lliga més lluny i ja és a nou punts del Barça li ha entrat la pressa. I el Girona ho ha sabut llegir per crear més perill que mai en els seus millors minuts: un xut rabiós de Portu, després d’una paret amb Aleix Garcia, ha picat al travesser. Els blanc-i-vermells, amb una gana encomiable, no n’han tingut prou amb l’empat, i el mateix Portu ha tocat el cel amb un cop de cap miraculós que trenca les urgències i dona una victòria històrica al Santiago Bernabéu.