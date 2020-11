Pep Guardiola renova amb el Manchester City fins al 2023

Pep Guardiola es queda al Manchester City. El tècnic de Santpedor, que acabava contracte al final d'aquesta temporada, ha arribat a un acord per mantenir la seva vinculació amb el club blau cel fins al 2023. Ho ha comunicat amb un missatge a Twitter ("El viatge continua"), acompanyat de la fotografia de l'entrenador. D'aquesta manera, Guardiola s'estarà set anys al conjunt anglès, la seva etapa més llarga a les banquetes.

Les dues parts havien pactat la renovació de manera verbal i tan sols faltava redactar els contractes i fer-ne l'anunci públic. Guardiola havia expressat els seus dubtes a principi d'aquesta temporada i havia demanat temps per poder analitzar el projecte i veure fins a quin punt es veia amb forces i confiança per seguir. Finalment, la renovació ha arribat a bon port.

Segons ha explicat el periodista Lu Martín, a la Cadena Ser, l'entrenador no tenia cap data límit per acceptar la renovació o rebutjar-la, però el club sí que li havia demanat el màxim de celeritat possible per buscar-li un relleu, en el cas que preferís fer les maletes. Un cop confirmat que Guardiola segueix a l'Etihad Stadium dos anys més, el club comença el procés de renovació de la plantilla, un dels punts clau en aquesta decisió, i que tant el Manchester City com l'entrenador coincidien en dir que era necessari.

"Des que vaig arribar al Manchester City que m'he sentit molt ben rebut per tot el món al club i a la ciutat. Des de llavors hem aconseguit grans coses junts, marcant gols, aconseguint títols i estem molt contents d'aquests èxits", deia el tècnic un cop confirmada la renovació. Ara el repte és "seguir millorant i evolucionant". Aquesta temporada el City és desè a la Premier, amb un partit menys i a sis punts del líder, el Leicester.

Guardiola va entrenar el Barça (2008-2012) i el Bayern Munic (2013-2016), abans de comprometre's amb el City. A Anglaterra ha guanyat tots els títols locals: Premier League (2018 i 19), FA Cup (2019), Copa de la Lliga (2018, 2019 i 2020) i Community Shield (2018 i 19).

No serà carta electoral

Amb aquesta renovació s'esvaeixen les opcions que Guardiola torni al Barça, almenys de manera imminent. Tot i que el tècnic ja havia deixat clar que la seva etapa com a tècnic del primer equip havia passat, alguns precandidats l'havien sondejat perquè tornés al club, com a primer entrenador o amb alguna altra responsabilitat al club. El retorn, si es produeix, haurà d'esperar. Guardiola ha deixat de ser una possible carta electoral.