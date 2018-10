Lopetegui, el tercer entrenador més breu de Florentino

Si per alguna cosa no destaca Florentino Pérez és per tenir paciència amb els entrenadors. En els quinze anys que porta com a president del Reial Madrid s'ha fet un fart de canviar de tècnics. Tant és així que només en quatre ocasions comptades (Del Bosque, Mourinho, Ancelotti i Zidane) ha mantingut el mateix inquilí a la banqueta durant més d'una temporada. Encara que, com va passar amb Ancelotti, al final de la segona temporada va decidir rescindir-li el contracte.

Amb el comiat de Julen Lopetegui, el basc es converteix en el tercer entrenador que ha durat menys dies al càrrec, només 137 (del 14 de juny al 29 d'octubre del 2018). El més breu va ser Mariano García Remón, amb 101 dies de treball (del 20 de setembre al 30 de desembre del 2004). Entremig, José Antonio Camacho, que va dirigir l'equip 117 dies des del 25 de maig al 20 de setembre del 2004.

540x306 Mariano García Remón, durant la seva etapa com a entrenador del Reial Madrid / EFE Mariano García Remón, durant la seva etapa com a entrenador del Reial Madrid / EFE

Ara bé, en el cas de Camacho, no va ser el president qui el va destituir sinó ell mateix que va presentar la dimissió perquè no es veia amb prou autoritat per dirigir aquell vestidor. García Remón li va prendre el relleu fins a final d'any.

En realitat, García Remón ja sabia que agafava el Madrid per un període breu. Amic de Camacho, va acceptar ocupar el seu lloc a la banqueta de manera interina. Abans de final d'any, Florentino va contractar Vanderlei Luxemburgo i va relegar García Remón a la secretaria tècnica.

Amb l'asterisc de Camacho, Julen Lopetegui és el setè entrenador que acaba el contracte abans d'hora. García Remón, Luxemburgo, Benítez i ara Lopetegui han sigut les víctimes del president a mitja temporada. Mentre que Queiroz, Pellegrini i Ancelotti han vist com els rescindien el contracte a final de curs.

Els entrenadors de Florentino

Mariano García Remón, 101 dies

José Antonio Camacho, 117 dies

Julen Lopetegui, 137 dies

Rafa Benítez, 215 dies

Carlos Queiroz, 333 dies

Vanderlei Luxemburgo, 340 dies

Manuel Pellegrini, 358 dies

Carlo Ancelotti, 698 dies

Zinedine Zidane, 878 dies

José Mourinho, 1.097 dies

Vicente del Bosque, 1.314 dies