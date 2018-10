Mario, Lucie i Claudia

L’homosexualitat en el futbol professional es manté com un tabú. Els més sensacionalistes acostumen a llançar la pregunta de qui serà el primer futbolista gai en actiu que sortirà de l’armari en una de les grans lligues d’Europa. Però aquesta no és, ni de bon tros, la qüestió més elemental. Primer cal preguntar-se, per exemple, si el nostre futbol està preparat per establir les millors condicions perquè un jugador se senti prou reconfortat per fer pública la seva homosexualitat.

La resposta? Segurament, no.

Ni tan sols el St. Pauli, club que en els seus estatuts marca una posició ferma contra el feixisme, el racisme, el sexisme i l’homofòbia, estaria del tot preparat. “Un futbolista gai seria amb nosaltres l’estrella”, va resumir fa temps Ewald Lienen, director tècnic del club hamburguès. Aquestes paraules, però, són més benintencionades que efectives. No ha transcendit que ni el St.Pauli ni cap altre club compti amb persones concretes de contacte per tractar temes de discriminació, ni que els psicòlegs contractats a les ciutats esportives tinguin funcions assignades per assessorar els joves més enllà de com potenciar el seu rendiment al camp.

“Em fa pensar el fet que no hi hagi cap futbolista actiu en el futbol professional que hagi sortit de l’armari. I automàticament sorgeix la pregunta de si és suficient el que els clubs, els jugadors, etc., fem en aquest sentit”, reflexiona Mats Møller Dæhli, jugador del St. Pauli, després de veure la pel·lícula Mario, del director suís Marcel Gisler. El film, estrenat a Alemanya, gira al voltant de com l’homosexualitat d’un jove futbolista condiciona les seves opcions de fer una bona carrera esportiva.

El St. Pauli, de la Segona alemanya, va posar a disposició del film samarretes i l’estadi, i tota la plantilla va assistir a la preestrena. No són gestos de cara a la galeria, sinó ben sentits. Però segur que tots els clubs hi poden fer més.

Coincideix que fa uns dies el compte oficial del Bayern a Twitter va fer una repiulada de felicitació a dues de les jugadores dels seus equips femenins, Lucie Vonková i Claudia van den Heiligenberg, que es van unir en matrimoni. Les va mostrar en una foto, vestides de blanc i tallant el pastís de noces. Segurament pocs fans es van assabentar de la notícia, però els que ho van fer tampoc es van esverar.

Què hauria passat si el Bayern hagués publicat per les xarxes socials la foto de dos futbolistes que es casen? Això avui dia sembla impensable. Cal preguntar-se per què i si realment el món del futbol està disposat a fer tot el possible per aconseguir una tolerància social satisfactòria per a qualsevol tipus d’orientació sexual.