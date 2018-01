Larry Nassar, condemnat a passar entre 40 i 175 anys de presó per abusos sexuals

Larry Nassar, el metge esportiu que durant anys va abusar de gimnastes nord-americanes, ha estat condemnat a passar entre 40 i 175 anys de presó. Rosemarie Aquilina, qui ha jutjat el cas, l'ha condemnat després de set dies de declaracions d'esportistes. "Acabo de signar la seva ordre de mort, vostè és un perill, segueix sent un perill i quedarà en la foscor la resta de la seva vida" ha sentenciat.

El darrer testimoni en declarar ha estat Rachael Denhollander, ara advocada de Kentucky i una de les primeres dones en parlar públicament del cas. Denhollander es va comunicar amb la policia de la Universitat Estatal de Michigan el 2016 després de llegir informes sobre com la federació de gimnàstica havia rebut altres queixes. Nassar ja havia estat condemnat a 60 anys de presó el 2017 per traficar amb pornografia infantil.

Nassar, qui també era metge de la Universitat Michigan State, s'ha va admetre ser culpable d'atacar sexualment unes 125 adolescents. Nassar, de 54 anys, va afirmar que "eeso el rosari cada dia per aconseguir el perdó". Segons les denúncies, s'excusava en exàmens mèdics rutinaris per abusar de les joves. Entre les víctimes hi ha les medallistes dels Jocs Olímpics de Londres Aly Raisman, Gabby Douglas i McKayla Maroney, així com Simon Biles, la gran triomfadora dels Jocs del 2016 a Rio de Janeiro, qui ha estat de les darreres en trencar el seu silenci.

La jutge Rosemarie Aquilina, encarregada del cas, considera que Nassar va usar el seu poder com a metge de "la manera més vil possible, per abusar de criatures". Més de 140 dones han acusat Nassar en demandes civils al·legant que va abusar d'elles, principalment durant cites per rebre tractament mèdic.

Canvis a la federació

Ahir, el cas dels abusos sexuals que va protagonitzar Larry Nassar, va provocar la renúncia de tres alts càrrecs de la Federació de Gimnàstica. Es tracta del president, Paul Parilla; el vicepresident, Jay Binder i la tresorera, Bitsy Kelly, als quals les gimnastes –que han acusat Nassar d'haver abusat d'elles– van demanar que abandonessin la federació. L'any passat ja va deixar també el càrrec el màxim responsable de la federació, Steve Penny, que va ser expulsat després de fer-se públic tot l'escàndol.