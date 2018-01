Pablo Machín: “No ens podem adormir perquè ens passarà factura”

Esperançat amb la possibilitat de repetir un segon tram de curs tan productiu com el primer, Pablo Machín espera que el seu Girona es mostri competitiu en la visita d’aquest dissabte al Wanda Metropolitano. “Tenim bastant clar la nostra manera de jugar, és més important fixar-nos en nosaltres mateixos que no canviar i restar les virtuts. Ells són molt físics i compten amb excel·lents jugadors, competeixen com si fossin un equip mitjà. No ens podem adormir perquè ens passarà factura” ha assegurat l’entrenador blanc-i-vermell. “Més enllà de donar bona imatge, superaríem la nota si puntuem en camps d’alt nivell. El calendari és exigent però hem demostrat que competim gairebé sempre. Si ho fem així, els resultats poden arribar, la motivació la busquem en cada partit. No estem per no lluitar pels punts, sigui contra el rival que sigui”. El tècnic sorià no podrà comptar amb el seu màxim artiller, Cristhian Stuani, que no ha entrenat durant tota la setmana degut a la commoció patida contra el Las Palmas. “A mesura que avança el campionat, deixar fora persones que entrenen molt bé, és dur. Prenc les decisions purament per motius tàctics però el cas de Stuani és diferent. Ha intentat entrenar de forma suau però les sensacions no han estat bones, preferim que no forci”.

Olunga, l’heroi amb el seu ‘hat-trick’ contra els canaris, té tots els números per ocupar el lloc de l’uruguaià a l’onze inicial. El kenyà i Kayode seran les referències ofensives per intentar batre Oblak. “Després de fer tres gols, està per davant de qualsevol. No puc negar que Kayode era el canvi ofensiu més habitual i ara es veu penalitzat, no ens podem permetre el luxe de perdre el potencial que tenim. Tot el que no siguin ells dos, serien invents que no farem”. L’altre nom propi de la jornada és Muniesa, que torna a una convocatòria gairebé un mes i mig després. Eloi, Aleix García i Alcalá, també són baixes en la llista. “Les amenaces de suspensió són un condicionant que ens fa pensar si és millor gestionar-ho o deixar-ho a l’atzar. Crec que si li dono massa voltes, m’equivocaria. Qualsevol rival et pot fer mal i si pensem més en altres partits que en el immediat, enviem un missatge erroni. Hem d’aïllar-nos de les circumstàncies i competir al màxim nivell”. Machín no creu que l’Atlètic estigui més pendent del partit de tornada de la Copa, on ha de remuntar contra el Sevilla, que del enfrontament davant els seus homes. “Vull pensar que ens trobarem la seva millor versió, Simeone no és un tècnic que permeti relaxacions. Jugui qui jugui, tenen un equip altament competitiu”. El tècnic ha rememorat el debut a Primera, contra els matalassers. “Quan vam començar el campionat, estant a punt de guanyar-los i fent-los dos gols, ja veiem que tenia molt mèrit. És molt complicat superar el seu engranatge defensiu i per això em sap greu que aquell dia no suméssim els tres punts.”

Boulaya, el segon en anar-se’n

El Girona i el Metz han acordat la cessió, amb opció de compra obligatòria, de Farid Boulaya. El migcampista francès, fitxat el passat estiu fins al 2020, era una aposta personal del director esportiu, Quique Cárcel. Inèdit a la lliga i amb infinitat de problemes físics que l’han impedit gaudir de cap continuïtat, Boulaya només ha tingut 26 minuts oficials en el partit de tornada dels setzens de final de Copa, contra el Llevant. Trobar els reforços adequats, és el gran maldecap de Pablo Machín. “Reforçar la davantera sempre ha estat la nostra gran prioritat però tot és molt complicat, vull recordar que el nivell de Stuani no ha permès destapar el rendiment d’Olunga o Kayode. Amb els comiats de Marlos i Boulaya, necessitem efectius però l’hem d’encertar. Esperem que, qui vingui, aporti coses diferents. Volem competir i no podem oblidar que els rivals també es reforcen. A banda de Portu, tampoc tenim un jugador d’un estil semblant”. El possible comiat de Kayode també ha centrat l’atenció de la roda de premsa. “Tots som susceptibles de valorar ofertes en qualsevol moment, estic obert a que qui vulgui marxar es replantegi el seu futur. He parlat amb Kayode, és un gran futbolista que crec ens pot donar moltes coses. Ell vol anar al Mundial i necessita minuts amb continuïtat, així li ho ha transmès el seleccionador. A partir d’aquí té dues possibilitats: o reivindicar-se aquí o fer-ho en un altre lloc. Nosaltres l’ajudarem sempre i quan no ens sentim perjudicats” ha finalitzat.