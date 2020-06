La Penya consolidarà el seu projecte jugant per segon any consecutiu a Europa

El Joventut de Badalona forma part de la llista de clubs acceptats per jugar la pròxima temporada de l'EurocCup. L'equip verd-i-negre va caure a la segona fase de grups de l'actual edició del torneig, que no va poder finalitzar per culpa del covid-19. Els responsables de la competició encara han d'anunciar les dates de la temporada que ve.

🙌 SOM D'EUROCUP!!!



🇪🇺 La Penya tornarà a jugar a Europa la temporada 2020/2021!



👉 https://t.co/mbbLAytiRn #BadalonaÉsFutur pic.twitter.com/Ntti7nDk33 — Club Joventut Badalona (@Penya1930) June 15, 2020

El president del Joventut, Juanan Morales, ha explicar que jugar la propera edició de l'Eurocopa "consolida" el projecte de club badaloní de fer-se amb l'elit. "Participar en l'Eurocopa posa la Penya on tots creiem que ha d'estar: competint al màxim nivell amb els millors equips de la Lliga Endesa i també en la competició europea", ha destacat. Aquesta noticia arriba just abans del debut, aquest dimecres contra el Barça, a la fase final de la Lliga Endesa. El Joventut ja és a València, seu de la fase final del torneig, on set dels dotze homes de la seva plantilla s'han format en els seus equips inferiors. L'escorta Pep Busquets, repescat de l'HLA Alacant de la Leb Or, i l'ala-pivot Arnau Parrado, han ocupat les baixes dels nord-americans Tony Wroten i Luke Harangody, que van rescindir els seus contractes durant la pandèmia al·legant motius personals.

Nenad Dimitrijevic, Arturs Zagars, Albert Ventura, Xabi López-Arostegui i Joel Parra són els altres cinc jugadors del planter que al costat dels eslovens Klemen Prepelic i Alen Omic, el serbi Oliver Stevic, el canadenc Conor Morgan i el turc Kerem Kanter completen una plantilla que acudeix a València molt motivada.

651x366 El Joventut durant el seu últim partit al Palau Blaugrana / DAVID GRAU / ACB PHOTO El Joventut durant el seu últim partit al Palau Blaugrana / DAVID GRAU / ACB PHOTO

Morales ha explicat que jugar a Europa per segon any consecutiu significa "la consolidació" de cap a on vol anar el club. "No és un pas definitiu, però sí que suposa un signe que anem en la direcció correcta", ha dit el president verd i negre als mitjans del club. La inclusió de l'equip de Badalona en la segona competició europea de clubs significarà també que el Joventut sigui "un destí atractiu per als jugadors que han de complementar als que nosaltres formem al nostre planter", ha indicat Morales.

La participació de la Penya en la segona competició europea de clubs "ajudarà" a l'entitat en "diversos nivells" com és l'organització de el club, que Morales considera "diferent" a la necessària si només es juguen partits de la Lliga Endesa. D'altra banda, el president de l'entitat verd-i-negra ha destacat "l'experiència que suposa per als joves" jugar dos partits "de màxim nivell" per setmana i la seva "influència" al llarg de la temporada. "Som el Joventut i volem tenir jugadors del nostre planter, però necessitem un mínim d'experiència i participar en l'Eurocopa és bo per als joves", ha destacat Morales.