Piatti, de la doble figura a l’oblit en qüestió de mesos

Diumenge es complirà una volta sencera des que Pablo Piatti va marcar el seu últim gol amb l’Espanyol, precisament, contra el Celta. L’argentí, que ahir va tornar a participar en la sessió d’entrenament amb el grup després de gairebé tres setmanes d’absència -arrossegava una miàlgia al quàdriceps de la cama dreta-, ha passat de ser una peça d’importància cabdal el curs passat a tenir un rol força discret en l’actual. Els problemes físics han sigut una de les principals raons que expliquen la davallada de rendiment del menut atacant blanc-i-blau, que venia de firmar la millor temporada de la seva carrera: deu gols i dotze assistències que el convertien en un dels jugadors més determinants de la plantilla.

Aquest any només ha sumat un gol i tres assistències. Des de l’inici del curs, però, ja no és el jugador desequilibrant que era. Tal com li va passar durant el seu segon any al València, els problemes físics i la irregularitat han frenat el seu rendiment. Titular fins al duel contra el Girona, va ser una de les víctimes d’aquella derrota: no ha tornat a ser titular des d’aleshores. A més, només ha completat el 16% dels partits disputats (tres de divuit), lluny del 42% de la temporada anterior. La seva explosivitat, propensa a les lesions, i el seu gran desgast en el treball de pressió defensiva havien portat Quique Sánchez Flores a dosificar-lo per evitar carregar-lo en excés: “Té difícil mantenir el màxim nivell d’esforç, en atac i en defensa. Quan un jugador d’aquest perfil ens dona la sensació de fatiga, el canviem”, va apuntar el tècnic al novembre. Més tard, el mateix Quique va reconèixer que l’argentí estava fent “un esforç brutal” per estar a l’onze tot i arrossegar molèsties musculars que l’impedien rendir al màxim nivell. Les lesions l’han obligat a perdre’s treteze partits amb l’Espanyol, amb qui no juga des del 8 de gener.

Des d’aleshores, Piatti porta cinc partits fora. I, sense ell a ple rendiment, l’Espanyol ha perdut una de les seves ales preferides el curs passat. “Hi ha jugadors que han de recuperar el seu moment, i els esperarem”, va avisar el tècnic espanyolista, que confia a recuperar la millor versió de l’atacant argentí ben aviat. Sense ell, no només ha perdut xifres ofensives, sinó que també ha hagut de canviar el sistema: apostar per atacants centrats i renunciar als extrems. L’Espanyol el troba a faltar: va ser el màxim assistent de la plantilla la temporada passada i el segon màxim golejador.