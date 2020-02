Preocupació per la disputa de la Milà-San Remo i el Giro

L’afectació al nord d’Itàlia de l’epidèmia del coronavirus, a banda d’obligar a ajornar partits de la Serie A, de fer-ne jugar a porta tancada, com el Juventus-Inter de diumenge que ve, o d’alterar les rutines del Barça i el València per haver viatjat en territori italià, podria afectar també la disputa d’altres cites esportives de prestigi. És el cas de la cursa clàssica de ciclisme Milà-San Remo i, fins i tot, del Giro d’Itàlia. Mauro Vegni, director de l’empresa RCS Sport, l’organitzadora d’aquestes dues grans cites del ciclisme mundial, va admetre ahir que hi havia “molta preocupació” per les conseqüències que pugui tenir el coronavirus sobre aquestes proves. L’organitzador va recordar que es tractava d’un problema que transcendia el món del ciclisme i que estaven esperant les indicacions del govern italià abans d’adoptar cap mesura.

“El coronavirus és un problema que va més enllà de l’esport, però de moment no hem de prendre mesures dràstiques perquè no tenim cap comunicació del Comitè Olímpic Italià ni del govern italià i, per tant, tirem endavant amb el que ja estava previst”, va afirmar Vegni a la sortida de la segona etapa del tour dels Estats Units, que també organitza RCS Sport.

El director de l’empresa organitzadora va voler deixar clar el seu respecte per un problema de “gran magnitud”, però va insistir que no canviarien les previsions mentre no se’ls notifiqués que aquestes competicions puguin estar en perill. Vegni va descartar, això sí, la possibilitat que la Milà-San Remo, prevista per al 21 de març es pogui disputar en un altre indret d’Itàlia. “Aquesta prova no es pot fer a Sicília”, va assegurar. “Milà és Milà”, va sentenciar el dirigent, per deixar ben clar que la prova es pot arribar a suspendre, però no a traslladar de lloc. Pel que fa al Giro d’Itàlia, que es disputarà del 9 al 31 de maig, Vegni va comentar que espera que llavors el problema ja estigui controlat i en període descendent d’afectació social.

Motociclisme i rugbi, afectats

A banda dels esmentats casos vinculats amb el futbol i el ciclisme, aquest cap de setmana el coronavirus també va obligar a cancel·lar competicions d’uns quants esports. Les federacions de motociclisme i de voleibol han paralitzat la competició, de moment, fins a l’1 de març. La Federació Italiana de Rugbi va decidir ajornar el partit entre les seleccions femenines d’Itàlia i Escòcia corresponent al Sis Nacions, que s’havia de fer a la Llombardia, i l’han reprogramat per al 9 de maig. També s’ha ajornat fins a una data encara per decidir la final a vuit de la Copa d’Itàlia d’hoquei sobre patins, que s’havia de fer del 28 de febrer a l’1 de març.