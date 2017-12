Reus es posa a punt per a la Copa Intercontinental d'hoquei patins

El Pavelló Olímpic de Reus acollirà a partir d'aquest divendres, i fins dissabte, la Copa Intercontinental d'hoquei patins, amb els millors equips de les competicions europea i sud-americana de les dues últimes temporades.

De manera excepcional, degut a la no celebració d'aquesta competició la temporada passada, el format d'aquesta edició serà una final a 4 entre el Benfica i l'Andes Talleres argentí, que s'enfrontaran divendres (19.30h) en la primera semifinal, i el Reus Deportiu i el Concepción, també argentí, que es veuran les cares divendres (21.15h; Esport3) en la segona semifinal.

El Reus arriba a la Copa Intercontinental en un bon moment de forma; tercer a la Lliga i primer de grup a la Copa d'Europa després de derrotar a l'Oliveirense (3-6) dissabte passat. Tot i el favoritisme dels catalans davant dels argentins, Marc Torra creu que hauran de "suar de valent per arribar a la final. Són un bon equip i molt lluitador. Tenen una manera d'entendre l'hoquei, que nosaltres no hi estem tan habituats", segons va explicar el jugador roig-i-negre a Canal Reus TV.

Per al conjunt reusenc, dirigit per Jordi García, l'objectiu és disputar la segona final intercontinental de la seva història. La primera fa set anys, amb el tècnic actual com a jugador i un Albert Casanovas més jove a l'equip, van derrotar al Petroleros Mendoza argentí (4-1).

Per la seva banda, el Concepción de San Juan, amb l'exjugador del Barça David Páez, es presenta a Reus amb el repte de classificar-se per a la seva quarta final d'aquesta competició i sumar, d'una vegada per totes, el primer títol després de proclamar-se subcampió en tres ocasions (1987, 2007 i 2008).