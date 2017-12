El CN Sabadell busca la segona victòria a la Champions davant l'Steaua de Bucarest

L'Astralpool Sabadell té aquest dimarts (19 h, Esport 3) a la piscina de Can Llong una magnífica ocasió per sumar el seu segon triomf a la Lliga de Campions de waterpolo davant l'Steaua de Bucarest de l'hispanobrasiler Adrià Delgado, màxim anotador dels romanesos a la fase de grups amb 5 gols.

Actualment els sabadellencs ocupen la sisena posició del grup B amb tres punts, després de patir en l'última jornada una contundent derrota a la piscina del cinquè classificat, l'Eger hongarès. Les opcions de sumar la segona victòria a la Champions semblen altes per als vallesans, que reben un dels dos equips del Grup B, juntament amb l'AZC Alphen, que encara no coneix la victòria en aquesta fase de la competició després de quatre jornades.

El tècnic del Sabadell, Chava Gómez, no sabrà fins demà si pot comptar per al partit amb Javier Gorría, un dels millors atacants de l'equip, que pateix problemes a l'espatlla. Gorría no va ser present a la golejada (18-2) al Molins de Rei en l'últim partit de la Lliga Premaat, en què Óscar Carrillo va destacar amb cinc gols.

El conjunt sabadellenc haurà de fer-se fort a la seva piscina contra un rival que ha rebut 30 gols en les seves visites al Szolnoki (15-3) i al Pro Recco (15-6) i que depèn molt de l'encert en atac d'Adrià Delgado, autor de tres dianes en la derrota en l'última jornada davant del Jadran Carine (4-8).