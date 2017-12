L'Audiència Nacional rebutja el recurs de Sandro Rosell en què demanava sortir de la presó

La secció tercera de la sala penal de l'Audiència Nacional ha rebutjat el recurs d'apel·lació de l'expresident del FC Barça Sandro Rosell en el qual sol·licitava sortir de presó, on és des del 25 de maig per la seva presumpta implicació en el blanqueig de comissions il·lícites dels drets de la selecció brasilera de futbol. Ara, l'AN considera que la seva situació podria haver-se vist modificada si hagués ofert alguna quantitat econòmica que demostrés la seva col·laboració.



En un acte, els magistrats confirmen la situació de presó incondicional acordada per la jutge instructora, Carmen Lamela, atès que el risc de fuga de Rosell, diuen, no ha disminuït i contínua investigat pel delicte de blanqueig de capitals, penat amb fins a 6 anys de presó, i el de corrupció entre particulars.

La decisió, però, obre la porta a una possible fiança. "Les objeccions al recurs podrien haver-se vist minorades amb un oferiment econòmic que consolidés la disponibilitat plena del recurrent, de manera que el 'quantum' de la garantia podria donar lloc a modificar la situació", assenyala la secció tercera de la sala penal en el seu acte.

"Fins al moment no hi ha indici favorable al recurrent sobre l'activitat d'Uptrend [empresa propietat de Rosell] que justifiqués els diners rebuts" i que després va repartir en comissions superiors a 14 milions d'euros", assenyala la interlocutòria. Per tant, prossegueixen els jutges, "prenen força la comissió il·lícita i l'activitat del recurrent per afavorir el cobrament del tercer i el seu propi guany derivat".

La sala, doncs, rebutja les tesis de Rosell -que també està acusat en un altre procediment pel fitxatge del davanter brasiler Neymar-, que va qualificar en el seu recurs de "proporcionada" la venda de l'empresa Bonus Sport Marketing el 2011 "perquè havia guanyat les eleccions a la presidència del FC Barcelona i necessitava vendre la companyia per principis ètics".

També fa referència la sala a la necessitat de conèixer el resultat de la comissió rogatòria remesa al Brasil sobre la comissió parlamentària brasilera en relació a l'activitat delictiva de l'expresident de la Confederació de Futbol Brasiler (CBF) Ricardo Teixeira, a qui la justícia espanyola encara no ha aconseguit localitzar.

En les conclusions de la comissió s'afirma que Teixeira es va enriquir il·lícitament aprofitant el seu lloc i va percebre suborns a canvi de la venda de drets de la selecció brasilera de futbol.