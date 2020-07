El Girona, pensant en el 'play-off', podria donar descans a Stuani en l'última jornada de la Segona Divisió

La Segona Divisió acaba aquest dilluns amb una jornada d'horari unificat (21 h). El Cadis i l'Osca ja han aconseguit l'ascens directe. El Girona, que visita un Alcorcón que ja no s'hi juga res, coneixerà el seu rival al play-off d'ascens. Quatre equips l'han de jugar per decidir un últim ascens. Ara mateix el Girona és quart a la classificació. Al play-off, el tercer jugarà contra el sisè. I el quart, amb el cinquè. Almeria i Girona ja s'han classificat i les últimes dues places se les juguen el Saragossa, el Fuenlabrada, l'Elx i el Rayo Vallecano. Un dels punts calents de l'última jornada és el possible descens a Segona B d'un històric, el Deportivo de la Corunya, que necessita derrotar el Fuenlabrada i que punxin l'Albacete o el Lugo.

El Girona no podrà comptar amb els lesionats Samu Sáiz i Jonathan Soriano. El tècnic Francisco Rodríguez podria donar minuts de descans a Cristhian Stuani, màxim golejador de la categoria amb 29 gols. "Samu ha tingut un contratemps físic aquests dies i descansarà per alliberar-lo de minuts, mentre que Jonathan Soriano va tenir una punxada a l'esquena i estem a l'espera de proves. Els dos són baixa per a demà", ha dit l'entrenador del Girona.

Francisco, quart entrenador de la temporada, encara no coneix la derrota, amb tres victòries i dos empats. Els dos empats, fora de casa, on el Girona no acaba de rutllar. "Mojica està sancionat i Samu es queda a casa. Hi haurà canvis, però serem competitius i tenim en ment el que ve després, però demà també hem de ser ambiciosos", ha insistit Francisco, que vol aconseguir el triomf per intentar acabar tercers. Pel que fa a Cristhian Stuani, Francisco ha admès que "necessita un descans" i que és important que "arribi bé" a dijous (primer partit de la promoció), ja que acumula molts partits jugats.

"Per a nosaltres és una assignatura pendent guanyar fora i necessitem una victòria per reforçar-nos mentalment. El rival en el seu camp intentarà acomiadar-se amb victòria", ha insistit. Pel que fa a l'eliminatòria d'ascens, Francisco no aposta per cap rival en concret. "L'afrontarem amb el mateix respecte davant qualsevol. Tots tindrem les nostres possibilitats, Almeria i Saragossa ja tenen assegurat també el play-off, qualsevol ens ho posarà complicat", ha indicat. En tot cas, Francisco prioritza jugar la tornada a casa. "Això et dona un petit avantatge, perquè jugaria a favor de qui més amunt quedi. Però l'important és com ens prepararem per estar forts, hi haurà moments fotuts", ha explicat.