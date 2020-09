Suárez serà de l'Atlètic de Madrid en les pròximes hores

El Barça i l’Atlètic de Madrid van arribar ahir a un acord pel traspàs de Luis Suárez. A canvi d’una suma de variables, una fórmula semblant a la que ha portat Arturo Vidal a l’Inter de Milà, el davanter uruguaià es posarà a les ordres de Cholo Simeone després de sis temporades marcant gols al Camp Nou. L’operació es va desbloquejar dilluns, després que el club blaugrana pactés la rescissió del contracte amb els assessors del jugador. Ara, després de l’entesa entre entitats, només falta que Suárez acabi de segellar la liquidació de l’any que li quedava com a jugador culer i doni el vistiplau al vincle de dues campanyes que signarà amb el seu nou equip. Quan això passi, es procedirà a l’anunci oficial del fitxatge.

L’acord entre el Barça i l’Atlètic arriba després que el club blaugrana fos reticent a entregar la carta de llibertat al futbolista, que era en principi el que esperaven a l’entitat madrilenya. El detall del traspàs en variables, però, és més simbòlic que efectiu, ja que la baixa de Suárez tindrà pes real no a l’apartat de vendes, sinó a la partida salarial. L’ex del Liverpool era el segon jugador de la plantilla culer amb el sou més elevat, només superat per Leo Messi.

Suárez marxa a l’Atlètic de Madrid pocs dies després de gestionar el seu passaport italià a Perusa, on va fer un examen per demostrar que sap parlar l’idioma del país. La prova, però, està sota investigació policial. Les autoritats financeres transalpines sospiten que les preguntes i les notes finals van ser pactades abans del viatge de Suárez. La resposta per part de la Universitat de Perusa no es va fer esperar: “Refermem la veracitat i la transparència dels procediments seguits en l’examen fet pel futbolista Luis Suárez i confiem que això quedarà confirmat quan s’acabin les verificacions que estan en curs”.

Semedo s’acomiada

Un altre que marxa és Nélson Semedo. El lateral portuguès jugarà al Wolverhampton. A l’espera que es faci oficial un traspàs que deixarà entre 35 i 40 milions, l’ex del Benfica va escriure a Instagram: “Gràcies al Barça per donar-me l’oportunitat de vestir aquesta samarreta [...]. Han sigut tres anys meravellosos que mai oblidaré”.