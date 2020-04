Maria Teixidor trenca el silenci explicant que alguns fets "l'han sorprès de forma negativa"

Maria Teixidor, la directiva del Barça que ha presentat la dimissió juntament amb cinc companys de junta més, ha publicat una carta oberta als socis explicant els motius de la decisió. Hi admet que han passat coses que no li han agradat, però afegeix que considera que es tanca una etapa amb un to més conciliador que Emili Rousaud, el vicepresident que ha plegat acusant Bartomeu de gestionar presidencialistament el club i insinuant que algú ha posat la mà a la caixa. "Vam acordar dimitir en el mateix moment perquè consideràvem que era millor per al club fer-ho en unitat d'acte i no que es produïssin una reguera de sortides que era pitjor per a la institució. Després cadascú té els seus motius personals. Fins aquí és l'acció conjunta, més enllà d'això, totes les accions i lectures a fer són absolutament individuals", ha explicat en una conversa amb l'agència EFE.

Teixidor ha admès que no descarta en el futur aspirar a ser la primera dona a presidir el Barça. "A la vida no pots descartar mai res, el futur sempre s'ha d'escriure", ha explicat. Ha definit Bartomeu com una persona generosa i ha assegurat que admira Quique Tombas, el vicepresident econòmic que també ha marxat i que s'ha desmarcat de les declaracions d'Emili Rousaud. "El 9 d'abril comunico directament al president que marxo. Li he explicat les raons en una conversa privada. Ho deixo perquè he tancat una etapa. Sobretot per això. La decisió l'he anat madurant des de fa un temps".

En una carta oberta, Teixidor diu: "Escric aquestes línies en el moment en què tanco la meva etapa com a directiva del Futbol Club Barcelona: la dona número 12 a la direcció des que es va fundar el club, l’any 1899; la primera a ser-ne secretària. Estaré sempre agraïda al president Bartomeu, a l’amic Barto, per la confiança i la proposta de presentar-me amb ell a les eleccions del 2015 sota el lema Bo per al Barça i amb un programa electoral estructurat al voltant del treball per assolir l’excel·lència en els àmbits esportiu, social i econòmic amb base en el rigor i la transparència. He gaudit molt".

La secretària de la junta afegeix: "He donat molt, he treballat molt (i, vull dir-ho perquè sempre hi ha qui encara ho dubta) sense cobrar res. Ho he fet perquè crec en els projectes col·lectius fets per persones que amb criteri i passió fan grans les entitats que s’han convertit ja en patrimoni comú d’una multitud de persones que en reconeixen la vàlua i l’aportació: no en va el Barça és, i ha de ser sempre, el club dels valors. Ho he fet perquè estimo el Barça. Ho he fet perquè crec en el projecte que vam presentar el 2015. Tanco aquesta etapa, és cert, perquè hi ha certes decisions i fets que han sorgit últimament, sobre els quals no tinc ni he tingut mai control ni capacitat d’acció, que m’han sorprès negativament i amb els quals no estic d’acord. Dono fe que els mecanismes de control del club estan en marxa, fan la seva feina i en presentaran, quan escaigui, els resultats. Confio plenament que se sabran adoptar les mesures correctores pertinents", diu en referència al cas Barçagate.

Però Teixidor afegeix: "Marxo, sobretot, perquè he completat una etapa. Ho sé perquè fa uns mesos que han ressorgit amb força a la meva memòria els versos que encapçalen aquestes línies. Cal saber reconèixer el moment en què els projectes ens deixen de pertànyer. Simplement. Sense cap gest estrany. Com si tot fos senzill i pur en el camí dels dies".