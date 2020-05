El jugador del Barça Ante Tomic veu "bastant complicat" poder acabar aquesta Eurolliga

El bàsquet afronta els dies clau per saber si l'actual edició de l'Eurolliga podrà acabar-se. La competició es va posar com a data límit per decidir aquest diumenge 24 de maig. Al final, la reunió clau per decidir què passarà serà aquest dilluns amb la presència telemàtica dels onze clubs que formen part del comitè executiu de l'Eurolliga (Reial Madrid, Barcelona, Baskonia, Anadolu Efes, Fenerbahçe, Olympiakos, Panathinaikos, Maccabi Tel Aviv, CSKA Moscou, Armani Milà i Zalgiris Kaunas), i després el seu president, Jordi Bertomeu, oferirà una roda de premsa.

Si la decisió és afirmativa, el full de ruta de la competició podria incloure un període d'entrenaments del 12 de juny al 2 de juliol. La competició començaria el 4 de juliol, amb la disputa de l'Eurolliga fins al 26 de juliol. Alguns clubs, però, no ho veuen clar i defensen que potser seria millor no acabar la temporada internacional.

Preguntat per aquesta qüestió, el jugador del Barça Ante Tomic ha afirmat que veu "bastant complicat" acabar l'actual edició de l'Eurolliga. En declaracions als mitjans de comunicació del club blaugrana, el pivot croat explica que creu que "acabar l'Eurolliga és bastant complicat". "Són molts clubs de diferents països. Veig molt difícil que es pugui jugar. La Lliga, en canvi, és diferent. Hi ha un avantatge: tots els clubs són de el mateix país, és més fàcil d'organitzar", ha afegit.

En qualsevol cas, Tomic ha deixat clar que "passi el que passi" l'equip blaugrana està preparant la temporada i vol tornar a "jugar i competir". Després de deu dies d'entrenaments individuals, el Barça va fer ahir la primera sessió de grup, tot i que sense oposició defensiva, cosa que per al pivot croat ha sigut "diferent".

"Vam rebre el protocol quan vam començar a entrenar-nos i, al veure'l, ens vam dir que era una cosa impossible de complir. Els primers dies van ser una mica bojos, però després de deu dies hem vist que es pot fer i es fa, perquè no hi ha alternativa", ha afegit. Sobre com s'imagina el bàsquet després de la crisi del coronavirus, Tomic ha apuntat que "segur que hi haurà canvis", com jugar sense públic, que, segons ha subratllat, serà "complicat i estrany".