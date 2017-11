El Barça i el Liceo intentaran mantenir el lideratge i la condició d'invictes

Després de la jornada europea d'aquest cap de setmana amb la presència de vuit equips catalans, aquest dimarts torna l'OK Lliga en una jornada en què tots els partits es jugaran a les 21:00 hores, excepte el duel que ja es va disputar el passat dissabte entre el Lloret i el Palafrugell amb victòria local (1-0).

La sisena jornada de Lliga arriba amb dos equips invictes al capdavant de la classificació: el Barça i el Liceo són els únics que han sumat els 15 punts que s'han jugat fins al moment. Els blaugranes reben al Palau la visita del quart classificat, el Girona, que s'ha desinflat amb un empat i una derrota en les dues últimes jornades després d'un gran inici de temporada. Pel que fa als gallecs, juguen a Riazor davant del Caldes, vuitè classificat i molt irregular en el seu joc.

El Reus, que no ha començat la temporada tal com s'esperava, després de dues derrotes en cinc jornades, rebrà la visita de l'últim classificat, l'Arenys de Munt, que de moment compta els seus partits per derrotes. És una bona oportunitat pels del Baix Camp de refer-se de la derrota en l'última jornada contra el Vendrell (3-2) i no perdre de vista les primeres places.

Qui tampoc ha començat del tot bé la temporada és el Vic, que és el dotzè classificat amb només cinc punts després de sumar només un empat en les tres últimes jornades i una dolorosa derrota a la Lliga Europea contra el Porto (13-2). Els osonencs intentaran refer la seva imatge en el partit contra el Noia Freixenet, que arriba a la cita com a tercer classificat amb 10 punts i que ja comença a mostrar-se com un ferm candidat a les places de Lliga Europea.

La resta de la jornada es completarà amb un interessant partit entre el Lleida, cinquè classificat, i el Voltregà, que buscarà allunyar-se del descens; la visita del Vendrell a la pista de l'Alcoi, i l'enfrontament entre l'Igualada i l'Asturhockey a les Comes.