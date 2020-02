Umtiti accentua els problemes defensius del nou Barça

El Barça viu un moment de transició profund. L’entrada al vestidor de l’ staff de Quique Setién ha generat un canvi de registre futbolístic. El procés d’interioritzar-lo és delicat, perquè no hi ha marge de maniobra. Hi ha mancances evidents. La victòria contra el Betis situa el focus en la línia defensiva. Les exigències del guió, amb Gerard Piqué sancionat, van fer que Samuel Umtiti i Clement Lenglet formessin una parella de centrals pràcticament inèdita. L’aposta no va sortir bé. La poca solidesa va ser evident. La figura de Samuel Umtiti va sortir debilitada. No té ritme de competició de primer nivell.

Viu en un permanent procés de recuperació i de molèsties físiques que justifiquen la seva versió més gris. El Barça necessita molt més. El campió del món amb França ha perdut la seva característica capacitat per cobrir molt metres del terreny de joc. Ara es desplaça poc i corregeix encara menys. En el gol de Nabil Fekir va limitar-se a recular, fins i tot trepitjant l’àrea de Marc-André ter Stegen. Va deixar que el davanter controlés, conduís i pensés sense pressió real. Ni la sortida de pilota va salvar el seu partit. Umtiti i Lenglet semblen vasos comunicants.

Lenglet sí que s’ha guanyat la seva condició de futbolista capital en aquest Barça, però ahir tampoc va estar encertat. El central no va ser proactiu en el moment d’iniciar les jugades i va sortir a la fotografia del penal i de l’expulsió per doble groga. La primera l’obligarà a descansar contra el Getafe, promocionant Umtiti. “Quan pressionem es produeixen alguns desajustos que hem de corregir, però estic content de l’actitud defensiva de l’equip en general. Ja ho vam veure a Bilbao, també. Diria que a la segona part no ens han fet cap ocasió”, deia Setién, sense voler fer públics els problemes de joc.