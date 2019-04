Vermaelen, baixa en la convocatòria del Barça per jugar a Old Trafford

Ernesto Valverde s'emporta tota la seva plantilla a Manchester de cara al partit d'anada dels quarts de final de la Champions, malgrat que alguns dels futbolistes, com Ousmane Dembélé, encara no han rebut l'alta mèdica. També hi anirà Todibo, que no pot jugar perquè encara no ha estat inscrit en la competició després d'arribar al gener provinent del Tolosa. Valverde tindrà la baixa d'última hora del defensa belga Thomas Vermaelen, amb molèsties a la cama.

La llista completa del Barça la formen: Ter Stegen, Cillessen, Iñaki Peña, Semedo, Piqué, Rakitic, Sergio Busquets, Todibo, Coutinho, Arturo Melo, Luis Suárez, Messi, Dembélé, Malcom, Lenglet, Murillo, Jordi Alba, Prince, Sergi Roberto, Vidal, Umtiti i Aleñá.

La plantilla es desplaça aquest dimarts a Manchester, on Piqué i Valverde parlaran en roda de premsa abans de l'entrenament. El partit a Old Trafford serà arbitrat per l'italià Gianluca Rocchi.