Viñales prefereix que el títol de MotoGP "es quedi a casa"

A Maverick Viñales li agradaria que el títol de MotoGP es quedés "a casa". No és que vagi a favor de Márquez ni que vagi en contra de Dovizioso. Simplement, i a l'hora d'escollir, prefereix que el títol el guanyi un compatriota.

"Com a pilot el que vull és guanyar jo, però la veritat és que els dos [Marc Márquez i Andrea Dovizioso] han fet una molt bona temporada, tot i que prefereixo que el títol es quedi a casa. Millor que es quedi... i no és que sigui més de Dovizioso o de Marc, ja que tinc un gran respecte per als dos, i han fet una gran temporada i a un gran nivell", ha dit Viñales en un acte promocional a Madrid.

El pilot de Roses, company de Valentino Rossi a Yamaha, es marca l'objectiu d'aconseguir la victòria aquest diumenge al Gran Premi de la Comunitat Valenciana, l'última prova de la temporada. "El meu objectiu era ser campió. Però ara l'objectiu és acabar l'any com més amunt millor, i per a això treballem". Viñales ja sap que acabarà tercer al Mundial i confia tancar la temporada amb un podi a Xest.