Culpar només l’àrbitre és enganyar-se

Que sí, que l’arbitratge de Mateu Lahoz va perjudicar el Barça. Que sí, que era expulsió del porter Chichizola al minut 44 i no hi havia penal contra el Barça al minut 47. Van ser dos errors molt greus que, en valors absoluts, podrien haver significat la diferència entre l’empat o la victòria. Però ja està. No ens enganyem, aquells dos errors arbitrals no justifiquen la imatge que va oferir l’equip a Gran Canària. Un equip que aspira a guanyar la Lliga, que és líder i que a més a més juga contra un rival que està mig condemnat a baixar no pot saltar al terreny de joc d’aquella manera.

Els jugadors anaven a mig gas i a la primera part ja esbufegaven. Es van veure múltiples errades de concentració, també de col·locació, de precisió en la passada, d’intensitat en l’un contra un... i a la segona meitat, amb empat a un, tan sols dos xuts entre els tres pals. I més aviat tímids.

En el fons, i des del punt de vista de com queda la classificació, l’empat no és dramàtic. Però és un avís, un nou avís, i ja en són uns quants des del febrer: dels últims 15 punts, el Barça n’ha deixat escapar sis. O, el que és el mateix, que ha passat de ser líder amb un avantatge sòlid a veure’s amb l’alè de l’Atlètic de Madrid al clatell.

Diumenge, precisament, els matalassers visiten el Camp Nou. Serà un partit que determinarà si ha sigut només una davallada puntual o si tornen a aparèixer aquells fantasmes que, fa dues temporades, van estar a punt de costar una Lliga que semblava al sac.

És ben cert que tothom té dret a equivocar-se i és en moments com aquests quan el culer faria bé de recordar la bona trajectòria d’aquesta temporada per no perdre els nervis. Però cal reaccionar, i de pressa. No serveix de res presumir que encara no s’ha perdut a la Lliga. Els empats paralitzen, perquè diuen que has puntuat quan en realitat has deixat de sumar dos punts. A vegades és millor una bona sacsejada per posar les coses a lloc. El gran repte és trobar aquesta reacció sense enganxar-se els dits.