Joan Gaspart: "Cal que el Museu torni a dir-se Josep Lluís Núñez"

Amb la veu entretallada, Joan Gaspart i Solves atenia aquest migdia la trucada de l'ARA per parlar de la mort de Josep Lluís Núñez. "Sempre es diu que no hi ha ningú imprescindible, però crec que el senyor Núñez és irrepetible, no hi haurà ningú més com ell".

Gaspart, vicepresident durant el mandat de Núñez, el va succeir en el càrrec del 2000 al 2003. "Em quedo amb la passió enorme per la seva família, que jo comparteixo. Per a ell era el més important. I la passió pel Barça, que vaig comprovar des del primer dia que el vaig conèixer fins a l'últim".

En resposta a una pregunta sobre el llegat de Núñez, l'expresident es queda més en les obres físiques que no pas en els títols. "Perquè els títols passen, i ell els va guanyar tots", s'explica Gaspart. "Destaco les coses que queden: la botiga, el Museu, el Miniestadi i l'ampliació de l'estadi. Això últim va permetre donar cabuda en aquell moment a 20.000 socis que feia anys que volien un abonament i no el podien aconseguir. Això va ser un gran auge econòmic per al Barça".

En aquest punt, Joan Gaspart fa una crida perquè, "igual com la ciutat esportiva es diu Joan Gamper", que el museu "torni a dir-se Josep Lluís Núñez". En realitat, el nom oficial és el de l'expresident, però Gaspart demana que el seu nom també aparegui al costat del nom comercial, que és Barça Experience.

"Mereix un record de per vida"

"Ell el va dissenyar i el va crear. No estic en contra dels noms comercials. Però aquests, igual que els espònsors, canvien. Crec que també hi ha d'haver cabuda per al nom de Josep Lluís Núñez. És important que les generacions que no l'han conegut com a president s'ho preguntin. I que el club l'hi pugui explicar. Penso que és un dels presidents que es mereix que se'n tingui un record de per vida".

Gaspart també ha explicat que era una persona "molt reconeguda a nivell internacional", una faceta "menys coneguda" però que, segons l'expresident, deixava petjada en estaments futbolístics com la Federació Espanyola o la UEFA. "El vaig acompanyar a les reunions, moltes vegades. Quan ell parlava tothom se l'escoltava. Era un home de futbol, i el va defensar".

Del llegat econòmic, l'expresident també destaca que Núñez "va aconseguir multiplicar els diners que els clubs rebien de les televisions". "Va ser el primer. Avui, els clubs encara es beneficien –en el bon sentit de la paraula– de tot això", conclou Gaspart.