260x366 Griezmann torna a veure porteria i Ángel es presenta al Camp Nou / ENRIC FONTCUBERTA / EFE Griezmann torna a veure porteria i Ángel es presenta al Camp Nou / ENRIC FONTCUBERTA / EFE

Antoine Griezmann es va guanyar a la Reial Societat i, sobretot, a l’Atlètic de Madrid i amb la selecció de França campiona del món el crèdit que té com futbolista. Després d’un primer intent fallit amb final rocambolesc al documental La decisión, l’atacant francès va aterrar al Camp Nou un estiu més tard a canvi de 120 milions d’euros. El seu preu i historial exigien un “rendiment immediat”, però el francès segueix sense convèncer després de gairebé mig curs al Camp Nou. El seu desgast físic, els seus moviments i les seves desmarcades en la zona d’atac, així com el seu compromís defensiu, no estan en dubte, però la seva poca incidència en el joc col·lectiu està sent una tema de debat recurrent. També aquest dissabte. Malgrat firmar un gol (el vuitè a la Lliga) amb una definició de bella factura, ha sigut penalitzat després per haver fallar dues ocasions a boca de canó amb la cama dreta.

“He fallat el que no podia fallar. He volgut xutar a rebentar per assegurar la rematada perquè la pilota m’havia quedat a la cama menys bona. He de millorar amb la dreta”, ha dit el francès després del partit, autocrític. A la cara de la moneda del partit de Griezmann hi ha, però, una millor entesa amb Leo Messi. L’argentí ha assistit d'una manera meravellosa el francès en l’acció del primer gol –al primer toc i per sota de les cames del centre Etxeita– i li ha servit una gran assistència just quan s’havia complert la mitja hora de la segona part que el francès ha rematat massa creuada, un altre cop, amb la cama dreta. Griezmann, abans, havia sigut l’autor d’una centrada molt bona des de la banda dreta que Messi ha rematat amb el cap amb vehemència, però que ha topat amb una bona resposta del porter del Getafe David Soria.

“Després de set mesos entenc millor els moviments de cadascú. Estic gaudint de jugar al costat de Messi i estic content de ser al Barça”, ha explicat el francès després d’una setmana en què la revista France Football va posar en boca seva unes declaracions en què afirmava que se sentia “aïllat” al Barça i que l’equip de premsa del davanter francès va desmentir amb rotunditat.

Ángel, suplència i gol al Camp Nou

Mentre Griezmann acabava el partit amb un gust agredolç per no haver completat una actuació rodona per les ocasions desaprofitades malgrat haver marcat un gol, el davanter del Getafe Ángel ha aprofitat de valent els 40 minuts que ha estat damunt de la gespa del Camp Nou. L’ariet del conjunt madrileny, a l’agenda del Barça com un dels possibles recanvis de Dembélé quan (a priori) dilluns la comissió mèdica de la Lliga els doni llum verda per fitxar, ha fet un golàs que ha complicat la vida al Barça.

Tant el president del Getafe, Ángel Torres, com el seu tècnic, José Bordalàs, han negat la seva sortida. “És jugador del Getafe. He parlat amb el president i m’ha dit que no hi ha cap novetat. Hi comptem absolutament. És un jugador molt important per a nosaltres", ha dit Bordalás. Abans del partit, en declaracions a Movistar, Torres ja havia afirmat que “ningú del Barça” els havia contactat per parlar d’Ángel. El Barça però, medita pagar la clàusula de rescissió i fitxar-lo en breu.