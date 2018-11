Ivan Rakitic, amb molèsties musculars, torna de Croàcia a Barcelona

El migcampista del Barça Ivan Rakitic abandona la concentració amb la selecció de Croàcia i torna a Barcelona. Rakitic va notar unes molèsties musculars a la cuixa dreta en el triomf croat contra Espanya a Zagreb de dijous i va ser substituït per precaució en el minut 67. El futbolista blaugrana no jugarà aquest diumenge amb Croàcia contra Anglaterra en el partit corresponent a l'última jornada de la Lliga de les Nacions a Wembley.

Rakitic tindrà temps de recuperar-se tenint en compte que està sancionat per la seva expulsió contra el Betis de diumenge i que, per tant, no podrà jugar el pròxim partit de Lliga dels d'Ernesto Valverde el dissabte 24 de novembre contra l'Atlètic de Madrid al Wanda Metropolitano.