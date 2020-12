Koeman censura les paraules de Tusquets sobre Messi: "Alguns comentaris no ens ajuden"

Ronald Koeman ha censurat Carles Tusquets després que el president de la junta gestora digués que, des del punt de vista econòmic, ell hauria venut Leo Messi a l'estiu. "És la seva opinió personal, i la respecto com qualsevol opinió, però Messi té un any més de contracte i és ell qui ha de triar el seu futur", ha afirmat, rotund, el tècnic neerlandès en la roda de premsa prèvia a la visita al Cadis d'aquest dissabte (21 h, Movistar LaLiga). "Els comentaris de fora no ens interessen, no els podem controlar, però des de dins del club alguns comentaris no ens ajuden".



Respecte al possible retorn de Neymar al Barça, Koeman ha afirmat que un club com el Barça sempre ha d'intentar tenir els millors jugadors. "Com a entrenador, com a jugador i com a culer vols tenir els millors jugadors del món i si tots dos acaben al teu equip, encara millor". En tot cas, el tècnic blaugrana ha evitat pronunciar-se sobre les eleccions a la presidència del Barça del pròxim 24 de gener.

En la plana estrictament esportiva, Koeman recupera el central Ronald Araújo, mentre que Samuel Umtiti –que dimecres va jugar 60 minuts d'un partit amistós amb jugadors del filial i del juvenil– està "més a prop de tornar", ja que el francès "no va tenir molèsties" durant aquest partit. El neerlandès també ha parlat d'un dels futbolistes de moda al Barça, Martin Braithwaite: "És un 9 que t'allarga el camp i et dona profunditat, fet que poden aprofitar els jugadors que venen per darrere. A més, està tenint efectivitat de cara a porteria".