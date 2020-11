Leo Messi arribarà al Wanda amb 180 minuts a les cames

260x366 Leo Messi / EFE Leo Messi / EFE

Leo Messi ha disputat dos partits amb la selecció argentina contra el Paraguai i el Perú amb un empat i una victòria, respectivament, que il·luminen el camí cap a la classificació pel Mundial de Qatar del 2022. Després de la lesió de Sergio Busquets amb el combinat espanyol que el farà perdre dues setmanes de competició, l'estat físic del capità del Barça s'ha convertit en un malson per als aficionats culers.

El que inquieta a Ronald Koeman són els 180 minuts de gran exigència que ha disputat la samarreta 10 de l’Argentina, i del poc temps de recuperació d’aquí al transcendental partit davant l’Atlètic de Madrid d’aquest dissabte (21 h, Movistar LaLiga). El tècnic holandès comptava que Messi tornés a Barcelona amb aquesta càrrega de minuts a les cames i ja el va fer descansar a la primera meitat de l’últim partit de Lliga contra el Betis. El capità del Barça va ser fonamental en la victòria del seu equip per 5 a 2, amb dues dianes i la fabulosa assistència sense tocar la pilota perquè Griezmann fes el segon. Malgrat això, la puça no ha tingut el mateix encert amb la seva selecció. Un gol anul·lat pel VAR evitava que el líder de l’ albiceleste donés la victòria als seus en l’empat a 1 contra el Paraguai, mentre que al Perú la seva influència en el joc tampoc es materialitzava en gols però sí en la victòria per 0 a 2.

L’empat aconseguit a La Bombonera (Buenos Aires) deixa l’Argentina en segon lloc a la taula classificatòria amb 10 punts a l’estela del nou punter en solitari, el Brasil, amb 12 punts en les quatre jornades disputades. Un llarg camí al Mundial de Qatar que conforma fins a 18 jornades que arribaran al final el març del 2022 i que molts es pregunten si cal que Messi viatgi en totes les convocatòries que falten tenint en compte els seus 33 anys.