260x366 Messi a la Champions: una història d’amor en 106 actes / E. DUNAND / AFP Messi a la Champions: una història d’amor en 106 actes / E. DUNAND / AFP

En els dos partits contra l’Inter de Milà, Lionel Messi havia vist el partit des de la graderia, frustrat per la lesió que patia al braç. Però en només tres partits, dos contra el PSV i un a Wembley, l’argentí ha sigut capaç de fer sis gols, gràcies als quals s’ha convertit en un dels màxims golejadors d’una competició en què ja n’ha cridat 106. Amb la seva diana contra el PSV, en un estadi on encara no havia marcat cap gol, l’argentí es va convertir en el futbolista que ha marcat més gols en aquesta competició amb un sol equip i ha superat els 105 gols de Cristiano Ronaldo amb el Reial Madrid. De fet, Messi porta 66 gols en 66 partits de la primera fase de grups de la competició en què somia tornar a alçar la copa d’orelles grans.

“Ja sabem com és el Leo, ell fa coses que ja ens semblen normal, però no ho són”, deia Gerard Piqué sobre el gol de Messi, que va xutar envoltat d’un munt de rivals. “Tu pots preparar molt un partit, però un jugador com Messi és capaç de fer aquestes coses. Estava ben marcat, però ha vist un forat que ningú altre veia”, es queixava Mark van Bommel, tècnic dels locals, que no va poder evitar que el seu exequip, el Barça, es classifiqués per dotzena vegada consecutiva com a primer de grup per als vuitens de final. Dotze anys consecutius sense fallar. “Això parla d’una generació que ha aconseguit fer grans coses, un equip que no es cansa”, deia Piqué.

Un defensa golejador

Piqué, per cert, amb el seu gol ja en porta 11 a la Champions i supera Ronald Koeman com a defensa blaugrana més golejador a la competició. Koeman, que era a la graderia -ara és seleccionador holandès-, en va marcar 10. Un d’ells, esclar, a Wembley el 1992.