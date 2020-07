Només el Vila-real pot posar emoció a la Lliga

La Lliga més llarga de la història, i també la més estranya, pot tenir avui campió. Després de suar de valent per superar dilluns el Granada al Nuevo Los Cármenes (1-2), el Reial Madrid tot just necessita un altre triomf -ja en serien 10 de consecutius en la represa de la competició- per assolir matemàticament el seu 34è campionat estatal. Si l’equip blanc suma tres punts més, li serà ben igual el que faci el Barça al Camp Nou contra l’Osasuna a la mateixa hora (21 h, Movistar LaLiga). Els blaugranes van perdre el privilegi de dependre de si mateixos quan van empatar davant del Sevilla, el Celta i l’Atlètic de Madrid. I ara, sempre que no punxin contra tot pronòstic amb un rival que no s’hi juga res, només poden esperar que el Vila-real, que sí que lluita encara per una posició europea, amargui la festa sense públic que Florentino Pérez espera poder celebrar a Valdebebas.

A diferència de Luis Suárez, que en una entrevista a Mundo Deportivo ja va donar la Lliga per perduda, Quique Setién encara albira alguna opció d’èxit: “Entenc Suárez i és cert que està difícil, però encara poden passar moltes coses. I més que per demèrit nostre, si el Madrid acaba guanyant la Lliga serà per mèrit seu. Ells ho han fet segurament millor i és possible que guanyin els dos partits [Vila-real i Leganés], però nosaltres lluitarem fins al final”. No és la primera vegada, en la seva curta trajectòria a la banqueta del Barça, que l’entrenador càntabre ha de mostrar públicament el seu desacord amb algun dels seus futbolistes. Si ara li ha passat amb Suárez en relació a la Lliga, fa uns mesos va haver d’afrontar una situació similar amb Messi i la Champions, quan el 10 va admetre que a l’equip “no li dona” per aixecar la màxima competició.

Tot i que encara manté alguna esperança de donar-li la volta al campionat, Setién ja respon com si l’hagués perdut: “Soc part de l’equip i assumeixo la meva responsabilitat”. D’altra banda, i en la línia de les explicacions que va donar després de patir per guanyar dissabte a Valladolid (0-1), va recordar implícitament que el fet de treballar amb una plantilla tan curta li ha dificultat la feina. “L’equip està molt cansat i ha perdut energia. M’hauria agradat fer les rotacions que altres equips sí que han fet”, va afirmar. De cara a la visita de l’Osasuna, l’entrenador del Barça celebra les tornades de De Jong i Arthur després de lesió i d’Ansu Fati, que ja ha complert la sanció per l’expulsió que va veure el dia del derbi. En canvi, lamenta la baixa de Griezmann, que tampoc serà diumenge a Vitòria. El francès treballa per rebre l’alta per a la Champions. Malgrat les novetats, tot apunta que Setién continuarà sense fer gaires canvis a l’onze.

Ramos podrà aixecar la Copa

Aquesta ha sigut, precisament, una de les grans diferències que hi ha hagut entre Barça i Madrid en les jornades posteriors al confinament. Mentre que el tècnic blaugrana ha fos les energies de molts homes importants, Zinedine Zidane ha pogut gestionar els esforços dels seus jugadors amb més marge, com demostra l’alternança entre Marcelo i Mendy al lateral esquerre, dos futbolistes que han sigut protagonistes tot i no coincidir mai sobre el terreny de joc. El brasiler, però, serà baixa avui contra un Vila-real que recupera l’exblaugrana Paco Alcácer a la davantera. L’equip groguet necessita puntuar, si bé sap que ho tindrà complicat davant d’un Madrid en dinàmica de campió i que, per cert, podrà aixecar el trofeu de la Lliga si venç. Luis Rubiales enviarà la copa a Valdebebas per si de cas.