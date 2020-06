Quique Setién: "Ens ha faltat capacitat per gestionar millor la pilota"

"Al final, quan nosaltres estàvem ja en una tendència de conservar l'avantatge al marcador, ells s'han tirat endavant, han pres riscos, i a nosaltres ens ha faltat capacitat per gestionar millor la pilota", ha valorat Quique Setién després del partit. El tècnic càntabre, que ha lloat la qualitat ofensiva del Celta i ha demanat no "desmerèixer el rival", no dona la Lliga per perduda.

El Barça ha sumat 46 punts a casa i, just la meitat, a domicili: 23. "Hi ha diversos factors que poden explicar que ens costi més puntuar fora de casa, no és qüestió d'una única raó. És cert que potser ens agradaria ser més sòlids en molts aspectes, però som un equip ofensiu, que passa molta estona al camp rival i un petit desajust el podem pagar molt car".

"Ens falta que el nostre joc es demostri amb més gols. La nostra superioritat a la primera part hauria d'haver sigut suficient per acabar el primer temps amb més gols, però el futbol va a ratxes i ens falta estar més encertats de cara a gol. Ens està costant fer gols i això ens fa estar minant la confiança i fa que es generi una mica més de nervis. No tenim el punt de lucidesa que necessitem", ha continuat Setién. "Però això són coses del futbol, esperem que això canviï, però també és cert que hem de millorar", ha volgut afegir.

Griezmann ha sigut suplent, però Setién no ha volgut parlar gaire del tema: "No em miro el preu dels jugadors. Contra l'Athletic vaig apostar per uns jugadors i avui per uns altres".