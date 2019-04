Solskjaer: "No és un Manchester United contra Messi"

L'entrenador del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, ha destacat abans de la visita del Barça que veu el seu equip "molt motivat" i que han pres nota del que va passar als vuitens de final contra el PSG. Després de perdre 0-2 en l'anada contra el conjunt francès, van remuntar 1-3 al Parc dels Prínceps: "A casa contra el PSG no vam estar al nostre nivell, però vam aconseguir remuntar a París i això va ser una gran alegria per a la nostra afició". Per aquest mateix motiu, el tècnic noruec ha dit que l'eliminatòria no es resoldrà "fins després dels 90 minuts del Camp Nou" i ha esmentat diversos exemples de remuntades a la Lliga de Campions, com la de la Roma contra el Barça la temporada passada o la del Barça mateix contra el PSG fa dos cursos.

Solskajer també ha parlat molt de Messi, a qui ha lloat, i ha admès que no tenen un pla concret per frenar-lo: "Quin pla pots tenir contra un dels millors del món? Està clar que volem tenir la porteria a zero i que serà molt difícil parar-lo. És un jugador que quedarà per a la història, però no és impossible d'aturar. Estarem molt pendents d'ell, també dels seus llançaments de falta, però no és un partit Manchester United contra Messi. El Barça té molts jugadors amb qualitat: Coutinho, Suárez, Rakitic, Vidal...". El preparador noruec també ha recordat que ja s'han enfrontat a futbolistes com Mbappé o Cristiano Ronaldo.

Solskjaer, que ha assegurat que hauran de mostrar la seva millor versió contra el Barça, també ha parlat de l'estrella del seu equip, el francès Paul Pogba: "Té moltes ganes de jugar aquest partit contra el Barça, però no es tracta només d'ell; els necessitem a tots al seu màxim nivell". El tècnic noruec també ha admès que admira el Barça i que quan va saber que seria el seu rival als quarts de final ja va començar a parlar-ne amb Alex Ferguson. L'entrenador del United també ha afirmat que abans de Nadal, amb els resultats de l'equip anglès, era difícil aspirar a res, però que ara "poden guanyar la Champions" i que estan a tres punts dels llocs Champions a la Lliga.

"Espero fer vell a Piqué i no semblar jo un novell"

Gerard Piqué, que jugarà per primer cop a Old Trafford amb el Barça, tornarà a enfrontar-se al seu exequip. Solskjaer ha recordat una anècdota amb el central català: "Fa uns anys ens vam enfrontar, quan ell jugava a l'equip de reserves... No sé si això vol dir que ell és molt jove o jo molt gran... Era un xicot fantàstic, hi crèiem molt, i no va tenir gaire sort perquè quan jugava amb nosaltres tenia al davant una de les millors parelles de centrals del món: Vidic i Ferdinand. És un gran central, va molt bé de cap, sap liderar les defenses... genera molt bon ambient al vestidor, m'encanta veure com ha progressat al llarg de la seva carrera". I Solskajer ha tornat a fer broma: "Espero que aquest dimecres sembli ell més vell i que no em faci semblar a mi un novell".