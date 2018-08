Tretzena Supercopa del Barça, segona de Valverde

Ara fa un any, el Reial Madrid alçava la Supercopa d’Espanya a pocs metres d’un Ernesto Valverde que s’estrenava com a tècnic blaugrana amb una doble derrota que va fer molt de mal, tant al Camp Nou com al Santiago Bernabéu. Però un any més tard el tècnic blaugrana va poder tocar per segon cop el trofeu de la Supercopa, títol que ja havia guanyat ara fa quatre anys amb l’Athletic Club. L’entrenador nascut a Extremadura ha guanyat els tres títols estatals en un any: la Lliga, la Copa i una Supercopa d’Espanya convertida en un trofeu de clar domini blaugrana, que ja en té 13. Tres més que el Reial Madrid, el segon club que ha guanyat més cops aquest trofeu. El Deportivo l’ha guanyat tres cops.

De fet, el tècnic blaugrana va ser un dels grans protagonistes de la final, ja que va utilitzar fins a tres sistemes tàctics diferents i va demostrar la seva capacitat per refer les coses, trobar solucions i ajudar l’equip. Si al començament el Barça va sortir a la gespa de l’estadi de Tànger amb un 4-3-3, a la segona part es va passar a un 4-2-3-1 en què Dembélé i Coutinho ocupaven les bandes. I després del gol de l’extrem francès, en els últims minuts de partit, va fer debutar el migcampista xilè Arturo Vidal i va reforçar la defensa amb un 4-4-2 que, malgrat tot, no va acabar de funcionar, ja que el Sevilla va tenir algunes ocasions per portar el partit a la pròrroga.