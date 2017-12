De blaugrana a groc: així canviarà de pell el Palau

“Portàvem dies parlant-ho, però la portada de diumenge de l’ARA ens va fer prendre la decisió definitiva: no poden prohibir colors. Va ser l’espurna definitiva, el detonant que ens faltava”. Toni Valle, responsable dels Dracs 1991, explica com es va gestar l’última iniciativa dels grups d’animació del Barça, que volen pintar el Palau Blaugrana de groc en els pròxims partits. Durant els pròxims compromisos de les seccions, els aficionats assajaran aquesta actuació amb l’objectiu d’assolir l’èxit definitiu el dimecres 20 de desembre, el dia abans de les eleccions, quan l’Unicaja jugarà a Barcelona.

“Quan vam començar a veure les prohibicions de la Junta Electoral ens vam quedar molt sorpresos, perquè estan fora de lloc. Nosaltres continuarem amb les nostres accions al Palau Blaugrana per expressar de forma pacífica el nostre rebuig. Volem proposar una iniciativa molt visual per recordar a la gent que està empresonada que no està sola”, diu Valle.

“Prohibir colors és una bogeria i nosaltres convidem la gent a unir-se a la nostra reivindicació, perquè no es pot coartar la llibertat de la gent. Sense faltar al respecte, qualsevol ha de poder dir-hi la seva”, explica aquest aficionats culer, que no vol ni imaginar-se que la Junta Electoral pugui prohibir una acció que coincidirà amb la jornada de reflexió. “Si arriben a prohibir un color, el ridícul serà molt gran. Si ho fan, sabrem contra qui estem lluitant”, adverteix.

Valle està molt orgullós de la implicació que el Palau Blaugrana està exhibint aquests dies convulsos. “El Palau Blaugrana és l’últim reducte del barcelonisme de tota la vida, ja que el Camp Nou ha perdut bona part de la seva identitat amb tanta venda d’entrades a estrangers. Les seccions del club mantenen el tarannà que hem mamat des de petits”, opina Valle, que no té clar si la seva proposta serà un èxit: titlla “de massa vergonyós” l’aficionat culer tipus.

“Volem desnormalitzar aquesta situació que afecta el nostre poble i que cada dia que passa significa l’adopció de mesures més repressives i absurdes”, resumeix el coordinador d’uns Dracs 1991 que dissabte es van sumar a la marxa contra la repressió amb la qual el Comitè de Defensa de la República (CDR) del Barça es va donar a conèixer. Hi van participar unes 200 persones.

Victòria a Saragossa (86-99)

El Barça Lassa no va badar a la pista del Tecnyconta Saragossa (86-99). Joan Carles Navarro va anotar 15 punts en 16 minuts i va ser el màxim anotador d’un equip blaugrana que va repartir 24 assistències. “No hem començat tan bé com volíem i el rival ha tingut més ritme. Hem intentat tenir estabilitat. Ells han aguantat molt bé, però quan hem aconseguit trencar el partit al començament del tercer quart, ells han notat la baixa de Sergi Garcia. Estem contents perquè, per a nosaltres, sempre és difícil competir en una pista com aquesta”, va dir Sito Alonso, que va tornar a descartar Sasha Vezenkov i Rodions Kurucs.

Derrota amb orgull a Màlaga (86-74)

Tot i tenir les baixes de Patrick Richard i Simon Birgander i veure com Neno Dimitrijevic es lesionava als tres minuts de partit, el Divina Seguros Joventut va competir amb orgull a la difícil pista de l’Unicaja (86-74). “Estic molt content de l’esforç dels jugadors, que no han buscat excuses i han crescut en l’adversitat. La clau és el compromís dels jugadors”, va explicar Diego Ocampo, que va fer debutar Joel Parra.