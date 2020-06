Les 3 claus del Barça-Leganés

Victòria tranquil·la però treballada del Barça davant del Leganés en el retorn del futbol al Camp Nou. Ansu Fati, amb un xut en el 41, va desfer l'empat i Leo Messi va sentenciar de penal en la segona meitat. En el minut 65 l'àrbitre va anul·lar un gol a Griezmann per fora de joc de Semedo.

Cinc i teranyina en rombe

Javier Aguirre va matisar el 5-4-1 que havia plantejat en la primera volta i va posicionar els seus migcampistes en rombe. La intenció era clara: espessir el carril central amb diferents esglaons, blindar l'accés a Busquets i obligar el Barça a exposar-se a través de la pujada dels laterals. Eren l'únic sector lliure d'homes blaus i era on el Barça podia trobar un avantatge.

651x366 5-4-1 del Leganés, en rombe al mig 5-4-1 del Leganés, en rombe al mig

Però quan l'equip començava a interpretar el context de partit va encaixar un parell d'ensurts que el van frenar. Jugar contra el marcador era perillós.

651x366 Contraatac del Leganés Contraatac del Leganés

Obrir un interval i girar

Superat el tràngol de les dues ocasions encaixades, el Barça va seguir mastegant el partit. Jugava abocat a camp contrari, amb mig equip emparellat contra l'última línia madrilenya. L'única escletxa podia arribar quan la mobilitat dels dos externs (Junior i Ansu o Roberto i Messi) separava la línia de cinc, però ni Rakitic ni Arthur van explorar el desmarcatge en profunditat.

651x366 Rakitic mirant d'entrar en l'espai entre Tarín i Bustinza Rakitic mirant d'entrar en l'espai entre Tarín i Bustinza

651x366 Messi treu de zona un dels centrals del Leganés i s'obre un interval en l'última línia Messi treu de zona un dels centrals del Leganés i s'obre un interval en l'última línia

A més, el ritme de pilota era tan baix que l'excessiva basculació visitant no trobava càstig. En el gir hi podia haver un pas endavant que no es va fer.

651x366 Canvi d'orientació de Busquets, que troba Rakitic alliberat, però el croat no avança (opció de xut?) Canvi d'orientació de Busquets, que troba Rakitic alliberat, però el croat no avança (opció de xut?)

La credibilitat del davanter

No era un dia senzill per al davanter centre. Amb tanta gent al passadís central, costava accedir-hi. Tampoc hi havia espai per provar-ho per dalt, perquè una passada alta o llarga s'escapava abans de poder ser rematada. El context va ser incòmode per a Griezmann, inèdit durant moltes fases del joc. Els seus moviments eren invisibles per als companys, res del que feia rebia premi.

651x366 Griezmann tira un desmarcatge que no rep la passada de Busquets Griezmann tira un desmarcatge que no rep la passada de Busquets

651x366 Sergi Roberto no veu opció de centrada a Griezmann Sergi Roberto no veu opció de centrada a Griezmann

651x366 Semedo sí que veu la centrada a Griezmann, en el gol anul·lat al Barça Semedo sí que veu la centrada a Griezmann, en el gol anul·lat al Barça

La frustració del francès la va rematar el gol anul·lat. En la seva estona, Suárez va estar més actiu i va rebre millors passades.