Les 3 claus del Llevant-Barça

La visita del Barça al Ciutat de València s'ha resolt amb una golejada per 0-5. En el seu tram bo, el Llevant no ha sigut efectiu i ha acabat deixant més lliure del compte a Messi.

Adaptació de l'esquema

Obligat per la baixa d'última hora de Semedo, Valverde va haver d'inventar-se un esquema que suplís l'absència de lateral dret. I com què el Llevant juga amb defensa de tres i carrilers, el Barça va estructurar-se en un 3-4-2-1 en què Dembélé va ser l'home per banda dreta, imitant el rol de Jordi Alba i Arturo Vidal va situar-se a la zona esquerra del mig del camp.

540x306 Estructura del Barça davant del Llevant Estructura del Barça davant del Llevant

A mig partit, Vermaelen va demanar el canvi i l'equip va acabar amb Rakitic de central dret i Denis, de carriler. L'experiment va resoldre's amb golejada.

Pressió per tapar els moments de caos

El Barça va necessitar uns minuts de rodatge per agafar la mida a l'estructura, però un cop referenciats els duels, l'equip va anar trobant les fortaleses del seu pla. Suárez, Messi i Arturo Vidal van intentar igualar-se amb els tres centrals del Llevant, i Busquets i Rakitic van gestionar els salts endavant per acabar d'ofegar el Llevant al carril central.

540x306 Messi, Suárez i Vidal pressionen la sortida del Llevant Messi, Suárez i Vidal pressionen la sortida del Llevant

540x306 Busquets salta sobre Bardhi i provoca la recuperació clau del 0-1 Busquets salta sobre Bardhi i provoca la recuperació clau del 0-1

La pressió alta blaugrana, a banda de generar els dos primers gols, va canviar una dinàmica en què el Llevant treia profit d'alguns desajustos defensius blaugranes, sobretot quan l'equip es descompensava en transicions.

540x306 Desajust defensiu en una transició del Llevant al primer temps Desajust defensiu en una transició del Llevant al primer temps

La figura de Morales, oberta a la banda, també va exigir a Dembélé a molts esforços defensius per ajudar Piqué.

540x306 Morales exigeix una posició baixa a Dembélé Morales exigeix una posició baixa a Dembélé

Posar gent per davant a Messi

L'altra cara del pla al Ciutat de València era activar Messi en situacions interiors. Suárez va enfonsar el primer central i Arturo Vidal mirava de guanyar profunditat pel seu carril i fins a l'àrea.

540x306 Messi, amb quatre possibles receptors a l'àrea Messi, amb quatre possibles receptors a l'àrea

540x306 Messi i quatre opcions per davant Messi i quatre opcions per davant

L'equip va saber donar temps a Jordi Alba i Dembélé perquè pugessin i acabessin d'obrir-li l'escenari a Messi, que gairebé sempre va trobar tres o quatre companys per davant seu. L'última passada, la conducció i l'arribada a remat de l'argentí va tornar a ser decisiva i va encarrilar un partit rematat al contraatac.