La contundència de Messi castiga el Llevant (0-5)

El Barça ha après la lliçó. Després de la derrota a Leganés i les victòries amb sofriment al Zorrilla i Vallecas, la visita al Ciutat de València era una nova prova de foc a casa d’un rival poc atractiu. Fins ahir els blaugranes s’havien especialitzat aquesta temporada en fer partits excel·lents contra rivals de primer nivell i actuacions pobres contra rivals de menys entitat que van costar ensurts com el de Butarque. El Llevant entra en aquest grup d’equips amb qui els d’Ernesto Valverde poden córrer el risc de creure’s que han guanyat abans de jugar i deixar-se endur per la mandra.

Això no va passar ahir i, sense desplegar el seu millor futbol i amb un canvi de sistema forçat per la baixa d’última hora de Semedo, el Barça es va endur els tres punts del Ciutat de València liderat, un cop més, per un Messi sublim que va fimar un hat trick (0-5). Una victòria que serveix als blaugranes per seguir manant a la Lliga per davant d’un Sevilla que tampoc treu el peu de l’accelerador. La Lliga segueix ajustada, segueix maca i emocionant, i, amb triomfs com el d’ahir, el Barça està complint la sentència que afirma que les Lligues es guanyen en camps com el del Llevant.

El conjunt de Paco López, un tècnic que sense fer gaire soroll ha dotat el conjunt granota d’un futbol pràctic i efectiu, va posar les cartes sobre la taula: mirar de recuperar la pilota tan ràpid com fos possible i buscar, amb passades llargues, la velocitat de Boateng -titular ahir per davant del golejador granota Roger Martí- o Morales. Una fórmula que el curs passat li va funcionar: el Llevant de López va ser l’únic equip capaç de derrotar el Barça a la Lliga la temporada passada.La posada en escena no li va sortir del tot malament al conjunt local, ja que el Barça, instal·lat en un 3-5-2 que no té pràcticament assajat, no aconseguia trobar-se còmode. Unes molèsties al genoll esquerre de Semedo van deixar Valverde sense lateral dret, ja que Sergi Roberto, també lesionat, és a la recta final de la seva recuperació. El tècnic basc va optar per jugar amb tres centrals -Piqué, Lenglet i Vermaelen- i amb Jordi Alba i Dembélé de carrilers.

540x306 Dembélé, contra el Llevant / MANUEL BRUQUE / EFE Dembélé, contra el Llevant / MANUEL BRUQUE / EFE

Amb aquest guió, durant els primers trenta minuts el Barça es va dedicar a viure d’excursions aïllades de Dembélé i Messi, mentre que el Llevant va veure com Boateng enviava una pilota al travesser. Quan pitjor estaven els blaugranes, sense aconseguir governar el mig del camp, la pressió intensa al rival va ser el recurs que va servir als de Valverde per desencallar el partit. Una recuperació a l’àrea del Llevant, treballada pels incombustibles Sergio Busquets i Ivan Rakitic, va acabar als peus de Messi que va fer una de les seves conduccions característiques, enduent-se tres rivals amb ell per acabar assistint un Luis Suárez que va rematar a gol amb tota la fúria. El Barça no meravellava, però ja guanyava al Ciutat de València i el recital de Messi havia començat.

L’astre argentí, que viu en estat de gràcia des que el cap de setmana passat va fer un doblet a l’Espanyol, es va encarregar de firmar el segon, el tercer i el quart gol del Barça. Abans del descans, una altra recuperació de Sergio Busquets, aquesta al mig del camp, va acabar amb una passada molt intel·ligent del pivot blaugrana, i Messi, amb aquella gràcia divina que té, va conduir la pilota amb velocitat i va batre l’exblaugrana Oier Olazábal amb un xut creuat. Pràcticament sense haver fet res malament, el Llevant va enfilar el túnel de vestidors amb un 0-2 en contra. La resposta a què havia passat es resolia en dues paraules: Leo Messi.

Messi, 14 gols i 10 assistències

El recital de l’astre argentí va seguir a la segona meitat. En aquest cas, va ser el seu amic Luis Suárez qui va recuperar la pilota al mig del camp per cedir-la cap a Jordi Alba, que va trobar Messi amb una passada a la frontal que el capità blaugrana va enviar al fons de la xarxa amb una rematada de primera. Les passades d’Alba i les rematades de Messi, un recurs tan habitual com efectiu del Barça d’Ernesto Valverde. No havien passat ni cinc minuts des de l’inici del segon temps i l’argentí ja havia tornat a colpejar el Llevant. El 10 blaugrana no en va tenir prou i va castigar els valencians amb una diana més, que tancava el seu hat trick número 31 a la Lliga.

Amb el partit resolt, Valverde va fer entrar primer Arthur per Vermaelen (Rakitic va passar a jugar de tercer central) i després Coutinho i Denis Suárez. El brasiler va rellevar un Arturo Vidal que segueix acumulant titularitats, i el gallec un Dembélé que, sense generar gaire perill en atac, va assumir les tasques defensives encomandes en la posició de carriler. L’extrem francès segueix madurant en un Barça que ja no es permet ensurts contra rivals inferiors. Un gol a les acaballes de Gerard Piqué va tancar un golejada blaugrana en què la contribució de Ter Stegen també va ser clau per deixar la porteria a zero.