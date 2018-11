El futbol amb els ulls de Cruyff

"Des de fora, les alineacions de Cruyff no s'entenien. Des de dins, tenien tot el sentit. Sabies que així jugaries millor". La frase és d'Eusebio Sacristán, antic component del Barça del Dream Team i actual entrenador del Girona. A Sacristán, Ernesto Valverde i Joan Francesc Ferrer 'Rubi' no només els uneix que són els tècnics dels equips catalans de Primera, sinó també que s'emmirallen en la idea futbolística de Johan Cruyff. Els tres van ser els convidats en el segon acte d'homenatge organitzat pels Amics del Johan.

Dos anys i mig després de la seva mort, el seu llegat futbolístic segueix present. "Ha costat, però la gent s'ha acabat adonant que aquest és el millor camí per guanyar. Tens més recursos que el joc directe", analitza Rubi. L'entrenador de l'Espanyol no va conviure amb Cruyff, però assegura que se'n va enamorar només de veure com jugaven els seus equips. "Notaves que era diferent, era una cosa nova. Amb tothom amb qui n'he parlat, els que el van conèixer asseguren que era un geni".

La llista de futbolistes que van ser deixebles de Cruyff i que avui són o han sigut entrenadors és llarguíssima. I d'altres, com Rubi, s'hi van afegir pel seu compte. L'holandès "va canviar la manera de veure el futbol", asseguren els tècnics. Una revolució que avui és lògica, però que al principi costava d'entendre. "Era nou per a tothom. Calia adaptar-se i no va ser fàcil. A la primera pretemporada ens preguntàvem quan s'acabaria, perquè ens va costar molt".

El caràcter de Cruyff

Però Cruyff va ser tossut, va insistir. "Amb el joc van arribar les victòries. Amb els victòries, els èxits. I amb els èxits, la credibilitat", reflexiona Eusebio, que confessa haver-se enamorat a primera vista del seu mestre. "Venia d'equips on s'havia de picar molta pedra, era un joc molt físic. I, de cop, aterro a un lloc on es jugava amb un rombe al mig del camp, on tenia moltes línies de passada. I jo, que era baixet, menys fort, vaig poder explotar molt més la meva tècnica".

L'autoritat de l'entrenador holandès, la seva confiança en ell mateix i l'ascendència en el vestidor li va permetre, finalment, traslladar un estil de joc que semblava impossible. "No només tenia trajectòria com a un dels millors jugadors del món. També com a entrenador. I això li donava autoritat. Quan el veies al vestidor, acceptaves tot el que et deia sense dubtar-ho", afegia Valverde, ara a la banqueta del Camp Nou.

El Txingurri va estar dos anys amb Cruyff, després va anar a l'Athletic Club. "Com a rival, la sensació era que quan l'engranatge funcionava, era imparable. T'anava passant per sobre. Al final t'acabaves acontentant corrent darrera la pilota, i esperar a veure si podies robar-la i fer un contraatac ràpid".

'Si tu tienes el balón...'

Tenir la possessió, ser protagonista i, a partir d'aquí, atacar. "Si tu tienes el balón..." era, precisament, el títol de la conferència feta a l'auditori Mediapro, dirigida pels periodistes Pere Escobar i Ricard Torquemada, i on no van faltar familiars i amics de Cruyff, personalitats com el president del Barça, Josep Maria Bartomeu, membres de la seva directiva i de la junta anterior presidida per Joan Laporta, i exjugadors com Carles Puyol, Òscar García i Guillermo Amor. Aquest últim, avui responsable de relacions institucionals del club blaugrana.

Valverde, Rubi i Eusebio han intentat traslladar la idea de Cruyff als seus equips, encara que no els ha sigut fàcil. Valverde, avui al Barça, recorda com es va haver d'"adaptar" al que tenia a l'Athletic Club. Però tots han buscat, "amb el temps", arribar a un futbol que recordés el que tenia al cap el geni holandès. "A l'Athletic tenia Aduriz, i per força li havia de centrar pilotes. Però, a la llarga, sempre hi poses de la teva part, esperes que l'equip transmeti el que sents", reflexiona el Txingurri.

"Tu tens una idea, però depens dels jugadors. En funció de l'equip has d'anar a poc a poc, fent-los venir. No començar per la Z sinó per la A. I anar progressant", diu Rubi. "Hi ha por que et cataloguin com un boig que només vas a atacar. Però sempre tinc claríssim que, com deia ell, si tens la pilota l'altre no la té", afegeix el tècnic blanc-i-blau.

"Quan tens la pilota, t'ho passes bé. Quan no la tens, pateixes. Com a jugador i com a entrenador", assegura Eusebio, mentre Valverde i Rubi assenteixen amb el cap. "Tenir la possessió és l'eina per guanyar. Però només amb la possessió no n'hi ha prou", remata el Txingurri.

L'evolució de Guardiola

Cruyff és l'ideòleg d'un model de joc que ha hagut d'evolucionar amb el temps per seguir sent vàlid. Amb Pep Guardiola al Barça, a partir del 2008, l'estil va fer un pas endavant molt important, sobretot en l'aspecte defensiu. A partir d'aquí, els rivals també l'han fet, sigui per copiar la idea o per buscar l'antídot per destruir-la. "Tots ens hem hagut d'adaptar", coincideixen a dir els entrenadors.

El Cruyff entrenador era un entrenador dur, exigent, "que no acceptava els petits errors", recorda Valverde. Però als que van ser deixebles seus els costa recordar mals moments, com si s'haguessin oblidat amb el temps. I, els pocs que recorden, són a tall d'anècdota. El seu llegat pesa molt més.