Permís per a Rafinha, a un pas de l’Inter

La cessió de Rafinha a l’Inter de Milà està gairebé tancada i només falta que els dos clubs la facin oficial les pròximes hores. El pare del jugador va deixar caure al migdia que la cosa ja estava feta però ahir a Sant Joan Despí no es va confirmar res. “Té permís del club per resoldre unes qüestions contractuals”, va ser la versió donada per Ernesto Valverde a la sala de premsa.

El tècnic va reconèixer que la prioritat amb el migcampista era “que tingui minuts” després de passar-se l’últim any lesionat del genoll. A causa de la dificultat de trobar participació al Barça, se li ha obert la porta per trobar una solució fora de l’equip. Es va especular amb un traspàs però, finalment, i si no hi ha un gir inesperat d’última hora, la sortida de Rafinha serà en forma de cessió a la Serie A italiana.