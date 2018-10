Cultural Lleonesa - Barça, als setzens de final de la Copa del Rei

El Barça disputarà els setzens de final de la Copa del Rei contra la Cultural Lleonesa. El conjunt blaugrana estrenarà la participació a la competició contra un rival de Segona B, com és habitual. L'anada serà a Lleó i està prevista per al 31 d'octubre, mentre que la tornada es disputarà el 5 de desembre al Camp Nou. Els horaris encara s'han de definir.

"Hi ha equips que semblen modestos, però no te'n pots fiar mai. La Copa sempre ha tingut sorpreses. Encara que sembli que som a la Champions i que passarem, hem d'estar alerta. No ens podem relaxar", ha comentat Guillermo Amor, responsable de relacions institucionals del Barça i una de les mans innocents del sorteig celebrat a Las Rozas.

El Barça, com equip que juga la Champions, tenia garantida l'eliminatòria contra un equip de Segona B o Tercera. Per aquesta mateixa normativa, el Sant Andreu, que es va classificar per als setzens després d'eliminar el Calahorra a la tercera eliminatòria, s'havia d'enfrontar a un rival que jugués a Europa. I aquest ha sigut l'Atlètic de Madrid. De fet, tots dos ja es van trobar a la temporada 2012-2013 i els matalassers van passar ronda per un global de 6-1.

Pel que fa als altres dos catalans de Primera, la sort ha sigut diversa. L'Espanyol jugarà contra un equip de Segona A, el Cadis, amb l'anada al Ramón de Carranza. En canvi, el Girona s'enfrontarà a l'Alabès, un dels equips revelació d'aquest inici de temporada a Primera Divisió.

Així ha quedat el sorteig:

Cultural Lleonesa - Barça

CD Ebro - València

Sant Andreu - Atlètic de Madrid

Melilla - Reial Madrid

Villanovense - Sevilla

Racing de Santander - Betis

Almeria - Vila-real

Mallorca - Valladolid

Cadis - Espanyol

Sporting - Eibar

Lugo - Llevant

Còrdova - Getafe

Athletic Club - Osca

Alabès - Girona

Leganés - Rayo Vallecano

Celta - Reial Societat