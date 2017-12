El Barça Lassa ensopega amb l'Iberostar Tenerife (91-93)

El Madrid ha necessitat una pròrroga i un triple sobre la botzina per no perdre contra l'UCAM Múrcia. El Barça Lassa, en canvi, no ha pogut superar l'Iberostar Tenerife i ha perdut en el temps extra (91-93). Rodrigo San Miguel ha anotat la cistella decisiva.

Sito Alonso ha tingut la baixa d'última hora de Thomas Heurtel, que s'ha ressentit d'un cop a la cuixa dreta. Rakim Sanders, que ha anotat 14 punts en 20 minuts, ha patit una lesió al turmell i no ha pogut completar el partit.

L'Iberostar Tenerife ha començat trepitjant fort al Palau Blaugrana, on ha arribat a tenir una renda de nou punts (11-20) contra un equip local que ha tirat mà de Joan Carles Navarro per arribar a la recta final amb opcions.

L'equip blaugrana ha disposat d'una última possessió per endur-se la victòria en el temps reglamentari, però Pau Ribas ha fallat un triple i Kevin Seraphin no ha pogut controlar una passada d'Adam Hanga (77-77).

Set punts de Navarro han permès que el Barça Lassa arribés als últims segons de la pròrroga amb el partit empatat, però una cistella de Rodrigo San Miguel ha acabat amb les aspiracions culers.