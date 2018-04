El Barça Lassa, molt molest amb l'arbitratge de Màlaga

El Barça Lassa està molt molest amb l'arbitratge que va patir a Màlaga i presentarà a l'ACB un recull amb imatges de vídeo que inclou un grapat d'accions del partit contra l'Unicaja, no només de les dues últimes que van tenir gran incidència en el resultat final. El club blaugrana recorda que no és la primera vegada que marxa disgustat amb l'arbitratge del Martín Carpena.

"De vegades els partits no es decideixen només pels jugadors. No em sembla just perquè hi ha dues accions mal arbitrades", va lamentar Thomas Heurtel. "Hem tingut la pilota per empatar... La meva valoració és que el joc ha de ser dels jugadors, no dels àrbitres", va opinar Víctor Claver.

Quan es va acabar el partit, Edwin Jackson es va adreçar a l'àrbitre Juan Carlos García González de camí als vestidors del Martín Carpena. "Això és una vergonya", li va dir. El col·legiat ho va incloure a l'acta.