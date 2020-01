Pega per unir el joc interior de la Penya

Després de perdre cinc dels últims partits de la Lliga Endesa, el Joventut aspira a recuperar aquest dissabte (20.30 hores, Movistar) la bona dinàmica de fa unes setmanes. La Penya visita la pista del San Pablo Burgos, un equip que té una victòria més i que es va quedar fora de la Copa del Rei tot i acabar la primera volta entre els vuit primers classificats. La gran novetat per a Carles Duran serà la presència d'Oliver Stevic. "Espero que ens doni experiència, un rol defensiu i un relleu en el joc interior. Després, ja veurem com se sent amb el grup, però sobretot ens ha de donar la tranquil·litat que a vegades no tenim. Ara tornem a tenir una rotació de cinc interiors", diu el tècnic, que feia setmanes que demanava un substitut per cobrir l'absència de Simon Birgander, perquè la seva baixa s'està allargant més del que estava previst. "És un jugador que pot jugar en dues posicions, coneix la lliga, és excel·lent dominant el vestidor i és molt bon company. Tenim un bon grup i ell ens donarà experiència i ens acabarà d'unir", creu Jordi Martí, director esportiu del club verd-i-negre.

"He vingut per tot el que significa la Penya en el bàsquet europeu. És un club molt gran, amb molta història, i per a mi és un honor formar-ne part. Quan em van fer l'oferta, no m'ho vaig pensar ni un minut", reconeix Stevic, que aquesta temporada va jugar set partits amb el San Pablo Burgos. La seva aportació mitjana va ser de 5,1 punts i 3 rebots. "No soc un jugador amb números increïbles, el meu treball ha estat sempre defensiu, fer que l'equip estigui junt, contribuir en coses que no apareixen a les estadístiques, i ara necessitem estar junts i superar els mals moments del partits. Soc un veterà amb experiència a la Lliga Endesa i a l'EuroCup, així que espero ajudar els joves de l'equip. També puc ajudar en els moments difícils a la pista, o al vestidor; són coses que he fet, per exemple, com a capità al MoraBanc Andorra", explica.

El Joventut de Badalona no va poder sorprendre l’Unicaja en el partit jugat dimecres corresponent a la segona jornada del Top 16 de l’Eurocup (90-84). La Penya, que va millorar les sensacions aconseguides en els últims partits, va lluitar fins al final per remuntar contra un rival que va controlar bé el partit. "Necessitem defensar millor, perquè encaixant tants punts és molt difícil obtenir triomfs”, opina Duran. El San Pablo Burgos, que ja es va endur la victòria de Badalona en el partit de la primera volta (74-82), no posarà les coses fàcils.