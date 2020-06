L’esport dialoga entre èpoques

260x366 Anna Vilanova / XAVIER BERTRAL Anna Vilanova / XAVIER BERTRAL

Dialogar entre èpoques és un somni compartit per molts historiadors. El món de l’esport s’ha inventat una eina: un llibre que incentiva el diàleg entre professionals de diferents èpoques, que el potencia. “L’objectiu és molt clar: conèixer el passat per entendre el present i dibuixar el futur”, resumeix Anna Vilanova, directora de l’Observatori Català de l’Esport. L’obra ( Diàlegs sobre l’esport 1975-2020 ), un ambiciós projecte de gairebé 500 pàgines, compta amb la visió de 45 destacats especialistes. “El punt de partida són persones que van participar en el disseny de la transició i que van ser els responsables de parir la infrastructura esportiva que actualment donem per feta. La seva opinió sobre quinze temes fonamentals es combina amb el punt de vista de professionals que estan en actiu en l’actualitat, que intenten analitzar el present i imaginar el futur comparant la situació amb la d’altres països”, argumenta la professora de sociologia de l’esport a l’INEFC de Barcelona.

El llibre ha tingut en compte les diferents diversitats i sensibilitats del món de l’esport per oferir una imatge plural. “La combinació és molt bona, perquè barreja gent acadèmica amb professionals que estan actualment treballant en el dia a dia”, certifica Vilanova. L’Observatori Català de l’Esport i el GISEAFE han comptat amb el suport del COPLEFC, el Col·legi de Professionals de l’Activitat Física i l’Esport de Catalunya. “Hi ha una idea fonamental que ha regit l’estructuració del llibre: cada capítol consta d’una visió de llarg recorregut, escrita gairebé sempre per una persona de més edat, i una resposta a càrrec d’algú més jove. Ens semblava necessari, ja que, sens dubte, la pertinença generacional dona una visió diferent de cada un dels temes tractats. I, com que desitjàvem fomentar l’intercanvi d’opinions variades, vam creure que aquesta seria una bona manera de fer-ho”, afegeix Núria Puig, una de les editores del llibre.

Un congrés ajornat

“Els especialistes analitzen i dialoguen sobre l’evolució de l’esport en els últims 45 anys, reflexionen en profunditat sobre la situació actual, l’abast dels canvis que s’han produït, les seves causes i conseqüències i fan propostes de futur. El gran tret diferencial d’aquest llibre és que et dona la visió des de tots els àmbits possibles. És una eina de consulta molt potent, ja que, a més, està explicada per la gent que va impulsar molts dels canvis que s’analitzen”, diu. D’una banda, hi ha els coneixements i les experiències de persones que, en diferents llocs d’Espanya, van tenir un paper actiu i protagonista en la mateixa transformació de l’esport en el context democràtic; i, de l’altra, hi ha la perspectiva i l’anàlisi de qui ha crescut ja en democràcia i és, d’alguna manera, el resultat d’aquest procés de transformació. La proposta permet aprofundir en cada una de les temàtiques de manera crítica i, alhora, reflectir una diversitat de mirades i postures. El llibre s’havia de complementar amb un congrés al novembre, però la seva celebració ha quedat ajornada al 2021.

“El projecte se’ns va acudir fa dos o tres anys, quan vam descobrir el gran desconeixement que hi ha sobre el que havia passat des del 1975, especialment entre les generacions més joves. Davant la nostra reacció de sorpresa, aquestes persones ens deien «És que això no ens ho heu explicat». En el llibre vam començar a explicar-ho, i esperem que en el congrés i en altres iniciatives que puguin sorgir encara es pugui fer molt més. Però la voluntat va més enllà d’un recordatori del que ha passat i pretén reactivar un element essencial en els primers anys de la democràcia com era el del debat evolutiu, estudiant el passat per afrontar el futur. Anar més enllà de la visió del dia a dia”, analitza Puig.

“On volem anar”

“En un moment social, polític i cultural amb grans interrogants, contrastos i diversitat de postures, és sens dubte necessari conèixer bé d’on venim i on som i preguntar-nos cap on volem anar. La pandèmia ens ha fet repensar moltes coses i crec que és una oportunitat per reinventar moltes de les coses que estem fent. La gent, per exemple, ha agafat consciència de la importància de l’activitat física, i això no ho podem deixar escapar”, assegura Vilanova.

Els interessos de la societat van evolucionant al llarg del temps. “Hi ha temàtiques de les quals s’ha parlat sempre, però ara ho fa tota la societat. El moviment LGTBI era tabú i ara és molt més obert. Potser és el moment de repensar moltes coses”, diu la professora, que ha liderat i participat en diferents projectes de recerca de gran repercussió.