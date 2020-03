El futbol s'aferra a la possibilitat de jugar al juny per evitar pèrdues encara més preocupants

Els clubs europeus de futbol han marcat una data al calendari: el primer dia de juny. A l'espera de veure com evoluciona la pandèmia, les grans lligues aspiren a poder jugar els primers partits oficials aquesta data, fet que significaria tornar als entrenaments el 15 de maig aproximadament. "Seria un escenari ideal dins de la tragèdia, però no depèn de nosaltres", expliquen des de la Lliga de futbol professional. El president de la UEFA, Aleksander Ceferin, ha admès que hi ha "un pla A, un pla B i un pla C per acabar la temporada, tenint en compte que ningú sap quan acabarà la pandèmia". El president eslovè de la UEFA ha explicat que "podem començar a jugar de nou a mitjans de maig, al juny o finals de juny". "Si no podem fer-ho en cap d'aquestes tres dates, probablement la temporada no podrà acabar-se", ha dit. En cas de poder reprendre la competició al juny, la idea seria allargar aquesta temporada unes setmanes més, fet que obligaria a repensar tot el calendari de la temporada 2020-21.

A mesura que s'allarga la crisis del coronavirus, cada cop més veus dins del futbol europeu reclamen donar per acabada la temporada i pactar una formula per decidir qui és campió, qui puja i qui baixa. A Itàlia, un dels països més afectats, alguns jugadors consideren que caldria donar per acabat el campionat, opinió que també defensa el club més poderós, la Juve. Però la majoria dels altres equips ho veuen diferent, ja que acabar la temporada significa deixar d'ingressar diners. I també deixaria clubs com el Lazio i l'Inter sense opcions de ser campions, ja que en el moment d'aturar-se la competició el líder era, esclar, la Juve. A Espanya, la majoria d'equips també volen acabar la temporada "com sigui", segons una font del Barça. A l'Espanyol es dubta. Si la temporada no s'acaba, s'obre una possibilitat d'evitar el descens si les autoritats decreten que la temporada no té ni ascensos ni descensos. Però també es deixen d'ingressar diners en diferents conceptes.

Pèrdues de 7.500 milions

L'empresari Jaume Roures, administrador de Mediapro, considera que donar per acabada la temporada sense poder finalitzar les lligues significaria unes pèrdues d'uns 7.500 milions d'euros. Roures dona per fet que bona part dels diners ja s'han perdut, però si s'aconsegueix acabar la lliga, els clubs encara podrien salvar el 30% dels ingressos en concepte de drets televisius.

El Barça, primer club de primera en anunciar un ERTO, preveu deixar d'ingressar entre 80 i 125 milions dels previstos inicialment en el pressupost de la temporada, quan confiava en ser el primer club esportiu de la història que superés els 1.000 milions d'ingressos en un sol any. El problema és que les despeses calculades eren similars, prop dels 1.000 milions. I aproximadament el 60% de les despeses eren sous d'esportistes, motiu pel qual es busca un acord amb els futbolistes del primer equip. Sense acord, el club haurà de presentar l’ERTO que afecti els jugadors igualment. "No tenim cap més sortida", expliquen dins del club. Si la lliga no torna fins al juny, el Barça deixaria d'ingressar uns 20 milions en venda de productes oficials, ja que des de fa més d'un any el club ha creat una empresa pròpia per gestionar les botigues oficials del club, abans gestionades per Nike. Aquesta empresa també s'acull a un ERTO temporal. Una de les pors al Barça és que la lliga torni al juny però sense espectadors, fet que significaria que entre productes oficials, entrades i visites al Museu es deixessin d'ingressar uns 80 milions en tres mesos. La prioritat del club, tal com ha fet saber a totes les entitats, és acabar la temporada amb públic. Però aquesta decisió depèn del ministeri de Sanitat.

La majoria de lligues, en contacte amb sindicats de jugadors, creuen que totes les grans lligues europees haurien de tornar a la vegada. La idea seria fer-ho al juny. Llavors, potser alguns estats podrien fer-ho amb espectadors, però a llocs com Itàlia i Espanya sembla poc probable. Si al juny no es pot jugar, caldria buscar solucions com jugar partits d'aquesta lliga el pròxim setembre i allargar els contractes dels jugadors més enllà del 30 de juny. Una operació legalment complicada en què ja treballa la FIFA.

Gairebé tots els actors del futbol de primer nivell treballen per buscar fórmules per acabar aquesta temporada com sigui, prioritzant més la part econòmica que l'esportiva. Segons l'economista José María Gay de Liébana, "els clubs han estat vivint per sobre de les seves possibilitats". "Molts clubs perillen si la competició no torna. Els jugadors haurien de renunciar a bona part del seu sou, ja que els clubs hauran de prendre mesures perquè no tindran les fonts més importants dels seus ingressos: els drets de televisió, màrqueting i taquillatge. Si no hi ha competicions, els patrocinadors poden argumentar que no tenen visibilitat. Si això s'allarga, és normal que hi hagi una sèrie de replantejaments", ha dit. No poder acabar la temporada, una opció sensata per logística, seria una ruïna per a molts clubs.