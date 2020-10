El Barça recorda al Reial Madrid qui segueix manant a la Primera Iberdrola (0-4)

El primer Reial Madrid-Barça de la Primera Iberdrola amb el conjunt blanc lluint per primera vegada el nom oficial de l'entitat madridista s'ha resolt amb el guió previst: les blaugranes, un bloc molt més consolidat i amb anys de bona feina al darrere, s'han imposat clarament (0-4). Les golejadores han sigut Patri Guijarro, Misa Rodríguez (p.p.), Lieke Martens i Alexia Putellas.

Malgrat que el Reial Madrid s'ha reforçat amb fitxatges de qualitat contrastada -com l'exblaugrana Kenti Robles- i amb apostes de present i futur -com la portera Misa Rodríguez-, el duel ha demostrat que la denominació de 'clàssic' respon més a un calc comercial del futbol masculí que no pas a la nova rivalitat naixent entre els dos conjunts. El duel de més voltatge a la Primera Iberdrola segueix sent el que enfronta el Barça amb l'Atlètic de Madrid, els dos conjunts que s'estan disputant la competició els últims anys.

Misa, precisament, ha encarnat la resistència del conjunt blanc davant el domini evident del treballat conjunt del tècnic lleidatà Lluís Cortés. Els guants de la portera canària, que el curs passat va brillar al Deportivo de la Corunya, s'han encarregat de malbaratar les primeres ocasions blaugranes, fins que Patri Guijarro, una jugadora que té un futbol que val quirats, l'ha batut amb un xut creuat al minut 19. Les blanques, que fins llavors no s'havien acostat a la porteria de Sandra Paños, han fet un primer intent de reacció, amb un xut centrat d'Aurélie Kaci sense problemes per a la portera blaugrana. Dos minuts després, les locals han reclamat un gol anul·lat per una falta dubtosa de la internacional sueca Kosovare Asllani sobre Paños. Aquesta acció hauria pogut suposar l'empat, però el Barça ha seguit a la seva, tocant i tocant, i veient com Misa negava el gol, primer a Alexia Putellas i, després, a Aitana Bonmatí.

A la segona part, amb un Madrid disposat a demostrar que també té qualitat a les seves files, la fortuna (o la qualitat de Caroline Graham Hansen, segons com es vulgui veure) han castigat les blanques amb el 0-2. Una jugada individual des del flanc dret de l'atac blaugrana ha acabat amb Misa introduït-se la pilota en pròpia porteria després d'un malentès amb Babett Peter. El gol ha tornat el domini el Barça, que s'ha seguit divertint amb els gols de Lieke Martens, que necessita recuperar sensacions, i de la capitana Alexia Putellas per resoldre un matx en què les blaugranes han recordat al Reial Madrid que encara tenen molta feina per fer. L'entrada de l'estrella blanca Sofia Jakobsson els últims minuts ha afegit una mica de picant al duel, però no prou per intimidar les blaugranes.