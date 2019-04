Eintracht-Chelsea i València-Arsenal, les semifinals de la Lliga Europa

L'Eintracht Frankfurt s'ha classificat aquesta tarda per a les semifinals de la Lliga Europa després de guanyar 2-0 al Benfica i remuntar el 4-2 de l'anada al Commerzbank-Arena, on s'ha diluit l'efecte Joao Fèlix, gran protagonista del primer assalt. A banda dels alemanys també han superat els quarts l'Arsenal, que ha tornat a guanyar el Nàpols (0-1), el Chelsea, que ha superat l'Slavia Praga (4-3) i el València, que ha sumat una altra victòria contra el Vila-real ( 2-0). Amb gairebé tot resolt en tres dels quatre partits en competició, gairebé tots els focus han apuntat a l'estadi de l'Eintracht, on el conjunt alemany somiava amb una remuntada històrica, recordant la temporada 1979-1980, quan va guanyar la Copa de la UEFA al Borussia Mönchengladbach i va aconseguir arribar per última vegada a les semifinals.



El Benfica ha pecat de tímid en el primer temps i ha deixat als peus dels jugadors rivals el control del partit. Ha intentat viure de les rendes del partit d'anada, però la seva idea s'ha enfonsat amb el gol del serbi Filip Kostic al límit del descans. Els locals, esperonats per la seva afició, han aconseguit als 67 minuts, amb l'alemany Sebastian Rode com a protagonista, el gol que l'ha classificat i que l'aparella amb el Chelsea.

El València supera el Vila-real a la Lliga Europa

Caos a Londres

A Londres, i aquesta vegada amb el belga Eden Hazard a l'onze titular, el conjunt de la Premier League ha viscut una muntanya russa amb dues parts diferents, passant de l'eufòria a la preocupació contra el Praga. Els primers 45 minuts han estat un passeig per al conjunt del tècnic italià Maurizio Sarri amb Pedro Rodríguez com a futbolista més inspirat. L'exdavanter del Barça ha anotat dos gols, ha fet una assistència a Olivier Giroud i ha forçat un gol en pròpia porteria. Un gol de Tomas Soucek i la bona arrencada dels visitants després del descans, amb dos gols en deu minuts, el Chelsea ha tremolat amb el 4-3 al marcador. Al final ha pogut mantenir la renda i plantar-se a semifinals.



Més fàcil ho ha tingut el València, que amb l'1-3 del primer partit de la seva eliminatòria, ha rematat un Vila-real que pensa únicament en la seva permanència a la Lliga Santander. Les dianes d'Antonio Latorre i del capità Dani Parejo han fet que els de Mestalla hagin d'enfrontar-se a l'Arsenal per un lloc a la final de la Lliga Europa. Els d'Unai Emery han fet bo el 2-0 de l'anada amb una nova victòria gràcies a l'encert del francès Alexandre Lacazette als 36 minuts.