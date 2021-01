Florentino inaugura un altre mercat 'low cost'

El Reial Madrid s'ha volgut avançar a molts grans clubs europeus i està a punt de tancar la contractació del defensa David Alaba. Segons avançava Marca, el jugador del Bayern, que acaba contracte aquest estiu i que va trencar les negociacions per renovar amb el club bavarès, ja ha arribat a un pacte per arribar lliure al Bernabéu. Signaria per a quatre temporades amb un salari d'onze milions anuals, afegia el rotatiu. Amb aquest acord –que per ara no ha estat confirmat per part del Reial Madrid–, el president Florentino Pérez inaugura un mercat de fitxatges que, si es compleixen els pronòstics, destacarà per les operacions de baix cost, les cessions i els intercanvis. Just en la línia del que va passar l'estiu del 2020.

El pare d'Alaba, George, negava al diari alemany Bild que ja s'hagués signat tota la paperassa. Reconeixia, però, que els blancs són els que estan més ben situats per aconseguir els serveis del polivalent futbolista austríac, de 28 anys, que tant pot jugar a l'eix de la defensa com de lateral. El Liverpool era un dels clubs que més interès havien mostrat pel jugador, i també havia estat a l'òrbita del Barça, fins al punt que s'havia arribat a publicar en alguns mitjans de comunicació un acord verbal entre Alaba i la candidatura de Víctor Font, cosa que es desmenteix des de Sí al Futur. "No hi havia res aparaulat", matisen.

El covid punxa la bombolla

El coronavirus ha capgirat el món del futbol i ha punxat la bombolla d'un esport on tot es calculava per desenes de milions. Els clubs s'han hagut d'estrènyer el cinturó i adaptar el pressupost a la baixa, i els salaris esportius han sigut una de les parcel·les que més s'han vist afectades. Sense anar més lluny, el Barça va haver de negociar una dilació salarial del 30% amb les seves estrelles per poder quadrar els números d'un curs on, al Camp Nou, s'esvairan més de 300 milions d'euros en concepte d'ingressos.

Mai és bon moment per trobar-se amb una crisi financera. Ara bé, al Barça aquesta situació econòmica tan delicada ha arribat en un context en què l'entitat necessita fer una renovació del vestidor, la qual cosa tindrà dificultats per poder dur a terme, almenys amb la celeritat que caldria al Camp Nou. Una de les operacions que més bé reflecteixen aquesta problemàtica és amb el fitxatge frustrat d'Eric García. A l'estiu el club català ja va refusar incorporar el defensa català perquè no disposava dels 15 milions que en demanava el Manchester City, encara que fos pagant-lo en terminis còmodes. Tampoc arribarà en aquest mercat d'hivern, després que la reunió entre els tres presidenciables (Joan Laporta, Víctor Font i Toni Freixa) i la junta gestora (presidida per Carles Tusquets) acabés sense acord –l'equip blau cel demanava, ara, uns cinc milions per al jugador–. Per tant, el futbolista, si torna al Camp Nou, serà a partir de la temporada vinent, a cost zero, un cop expiri el contracte amb el City.

Fitxar i vendre, un maldecap

D'altra banda, al Barça no només hi ha problemes per fitxar. També per treure llast. L'estiu passat no va poder ingressar tot el que volia en matèria de traspassos i no va trobar comprador per jugadors com Coutinho, que no entrava als plans de la secretaria esportiva. El pressupost d'aquest curs, reformulat un cop s'ha tancat l'acord amb els jugadors en clau salarial, comptava poder vendre abans del 30 de juny per valor de 80 milions d'euros, una xifra que ara sembla difícil de poder assolir.

La FIFA estimava al setembre que els traspassos caurien un 30% de mitjana i l'ECA afegia que la facturació a les grans lligues europees cauria uns 4.000 milions com a conseqüència de la pandèmia. Aquests números, però, es van fer quan ni tan sols havia arribat la segona onada del covid i a tots els països confiaven en poder fer entrar públic als estadis abans de Nadal. Amb la situació actual les previsions seran molt més pessimistes, admeten les fonts consultades.

Els problemes són universals. Com més diners facturava un club, més gran ha sigut la patacada i més esforços s'han hagut de fer per equilibrar els números a tresoreria. Si a les lligues europees els salaris suposaven gairebé el 63% del pressupost, amb el covid s'ha superat el 70%, per sobre del llindar de seguretat que proposen els estaments futbolístics. No és estrany, doncs, que, a banda de l'adequació salarial, molts clubs vegin amb bons ulls desprendre's d'algun dels seus jugadors franquícia per equilibrar els comptes. És el que passa, per exemple, al París Saint-Germain, on el seu director esportiu, Leonardo, reconeixia a France Football que, per la pandèmia, "el PSG no té actualment els mitjans per pagar les dues estrelles de l'equip, Neymar i Mbappé". Obria, doncs, per primer cop, la sortida a un dels dos, fet que semblava impensable fa uns mesos.