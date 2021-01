La Fundació Damm tindrà una ciutat esportiva de 30.000 metres quadrats

La Fundació Damm ha anunciat l’adquisició dels terrenys per construir la que serà la seva ciutat esportiva. El complex esportiu estarà ubicat a l’antic Golf Montjuïc, en uns terrenys fins ara propietat del Club Natació Montjuïc. L’usuari principal en serà el Club de Futbol Damm i preveu inaugurar-la a principis de 2023. El contracte de compravenda ha sigut ratificat a l’Antiga Fàbrica Estrella Damm de Barcelona per part de Ramon Agenjo, vicepresident de la Fundació Damm i president del Club de Futbol Damm, i de Jaume Roca, president del Club Natació Montjuïc. A la signatura també hi han sigut presents Joan Soteras, president de la Federació Catalana de Futbol, i Enric Bertrán, president de la Federació Catalana de Natació.

La nova ciutat esportiva de la Fundació Damm serà una obra conjunta dels estudis d’arquitectura barcelonins Max de Cusa i Hiha Studio. Les noves instal·lacions tindran una superfície de 30.000 metres quadrats, distribuïts en dos camps de futbol 11 -un dels quals es podrà dividir en dos camps de futbol 7- i dos edificis. L’edifici principal acollirà les oficines del Club de Futbol Damm, a més dels serveis mèdics del Club, el gimnàs, els vestidors del camp principal i la sala d’estudis, amb l'objectiu de donar continuïtat a la formació acadèmica dels jugadors i jugadores. En el segon edifici, situat entre els dos camps de futbol, s’ubicaran uns altres vestidors, les graderies -amb capacitat fins a 550 espectadors- i una àrea de restauració de 100 metres quadrats.

El disseny del nou complex esportiu de la Fundació Damm ha estat plantejat amb l’objectiu d’integrar les instal·lacions en el paisatge de la muntanya de Montjuïc i aconseguir una ciutat esportiva adequada a les necessitats actuals i lliure d'emissions de CO2. El nou complex ha estat dissenyat seguint criteris de sostenibilitat i eficiència energètica, per fer que les instal·lacions siguin nearly zero energy building (NZEB) i energèticament autosuficients. Per fer-ho possible, s’han previst instal·lacions i equips de producció d'última generació que, gràcies a la seva eficiència i alt rendiment, minimitzaran el consum energètic del centre. El consum serà 100% elèctric i es nodrirà d’una instal·lació de plaques fotovoltaiques. A més, per optimitzar el consum d'aigua, es preveu la instal·lació d'un dipòsit per emmagatzemar l'aigua de la pluja, la qual s'utilitzarà per al reg i el manteniment dels camps de futbol i dels espais de l'entorn dels edificis. Tot plegat, amb l’objectiu d’aconseguir unes instal·lacions sostenibles i respectuoses amb el medi ambient.

651x366 Ramon Agenjo i Jaume Roca / ARA Ramon Agenjo i Jaume Roca / ARA

L’usuari principal de les instal·lacions serà el Club de Futbol Damm, però no serà l’únic. I és que la Fundació Damm les posarà també a disposició dels treballadors de Damm, així com de les seves famílies, en el marc de la decidida aposta de la companyia per la salut de totes les persones que en formen part. “Amb la compra dels terrenys, donem el tret de sortida al que segurament serà un dels projectes més importants en la història de la Fundació Damm: la construcció de la nostra ciutat esportiva. Un somni que es farà realitat el 2023 i que dotarà al Club de Futbol Damm d’unes instal·lacions esportives de primer nivell dins la ciutat de Barcelona. En aquest nou complex, més de 230 nois i noies d’entre 8 i 18 anys es formaran esportivament i humanament a través de la pràctica del futbol, ja que des de la Fundació Damm entenem l’esport com una eina d’educació i de cohesió social", ha dit Ramon Agenjo.

“La Fundació Damm i el Club Natació Montjuïc compartim la voluntat d’educar a través de la pràctica esportiva la nostra joventut, i convertir els nois i les noies dels nostres clubs en homes i dones que contribueixin a millorar la nostra societat", ha dit per la seva banda Jaume Roca.