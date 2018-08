Girona - Reial Madrid: horari i televisió per veure el partit de Lliga

Montilivi es prepara per a un dels millors partits de l'any rebent el Reial Madrid. L'equip català no va poder començar sumant els tres punts a la primera jornada de Lliga i es va haver de conformar amb l'empat contra el Valladolid (0-0). Per la seva banda, el conjunt blanc es va imposar per 2-0 davant el Getafe amb gols de Carvajal i Gareth Bale.

Eusebio tindrà les baixes de Planas, Ramalho i Mojica per lesió. Pel que fa als de Lopetegui, tindran la baixa de Vallejo, mentre que Odriozola serà dubte.

Horari del Girona - Reial Madrid

El Girona - Reial Madrid es disputarà diumenge, 26 d'agost, a les 22.15 hores a Montilivi.

On veure el Girona - Reial Madrid per TV

El partit es podrà veure a Movistar + Partidazo (dial 46). També es podrà seguir el minut a minut des de la web de l'ARA.