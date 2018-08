Luis Enrique deixa Jordi Alba fora de la seva primera llista amb Espanya

Aquest matí Luis Enrique ha donat a conèixer la seva primera llista de convocats com a tècnic de la selecció espanyola de futbol per als amistosos contra Anglaterra i Croàcia, vigent sotscampiona del món. L'asturià ha fet canvis significatius a la plantilla i ha apostat per les rotacions i per fer arribar saba nova a totes les línies del camp.

L'exjugador ha deixat fora pilars fonamentals com el blaugrana Jordi Alba, Koke Resurrección, Iago Aspas, Lucas Vázquez i Gerard Piqué, que confirma de manera definitiva la seva retirada del combinat estatal. El cas del lateral és, possiblement, el més significatiu. Per què no hi és? "És una gran pregunta, però vull parlar dels jugadors que formen la convocatòria. Ja vaig avançar que hi hauria sorpreses. En el futur n’hi haurà més", ha explicat.

No ha volgut parlar sobre les absències. Ha sigut la seva norma al començament de la roda de premsa de presentació de la llista: "És un dia especial. Han sigut moltes hores de feina per tenir un coneixement prou profund per poder prendre decisions. Entenc que esteu interessats en els noms que no formen part de la llista. Parlaré dels jugadors que conformen la convocatòria. Dels que no hi són... no tinc res a dir", ha dit.

L’expreparador blaugrana és així: "Aquest és el meu estil. No he parlat personalment amb cap futbolista, però estic obert a parlar si ho necessiten", ha dit. A la selecció sí que hi seran els jugadors del Barça Sergio Busquets i Sergi Roberto. El de la Masia torna a la convocatòria després de perdre's el Mundial de Rússia 2018. "És un jugador total. Amb mi ha jugat en moltes posicions. Ocupa moltes posicions i sempre ho fa bé. Això és una gran característica, ho valoro molt com a entrenador", ha comentat el tècnic.

Els jugadors del campionat internacional que es mantenen en aquesta convocatòria són David de Gea, Kepa Arrizabalaga, Dani Carvajal, el capità Sergio Ramos, Nacho, César Azpilicueta, Saúl Ñíguez, Thiago Alcántara, Isco Alarcón, Marco Asensio i Diego Costa. El grup de novetats el conformen el català Pau López (Betis), Álvaro Morata (Chelsea), Diego Llorente (Reial Societat), ara lesionat, Raúl Albiol (Nàpols), Íñigo Martínez (Athletic Club), Dani Ceballos (Reial Madrid), Marcos Alonso (Chelsea), Gayá (València) i Suso (Milà).

Luis Enrique ha admès els canvis, però no ha volgut dramatitzar la situació. "No he tingut la intenció de revolucionar res. Sí que vull fer que el joc evolucioni, perquè crec que és necessari. Hem de treballar en la línia que nosaltres entenem que és la millor. Aconseguir resultats implica fer moltes coses bé sobre la gespa. Tot i així, ningú t’assegura que les coses acabaran bé", ha explicat.